意大利疫情致800多人亡 除藥房超市所有商舖暫停營業

【有線新聞】

意大利進一步加強封鎖全國措施，除超市和藥房，所有商舖暫停營業。

首都羅馬，警方在高速公路設置路障，檢查司機的填表申報是否符合工作或緊急需要等原因，離開居住地區。

全國封鎖措施實施兩日後，總理孔特再「加碼」，加強國內限制，當地週四起除了超市、藥房、銀行，其他商舖暫停營業兩週，酒吧、餐廳要停業，但可以維持外賣服務，公共運輸也會維持。

政府建議公司安排員工彈性上班，同時會任命專員應對全國疫情，並監督防護裝備生產。

當地再多2,300多人感染新型肺炎，再破單日新高，累計逾12,400人確診，800多人死亡。

確診數字飆升，醫護人員工作量倍增，有護士上載佩戴防護面罩多時後一臉印痕的自拍照片，擔心面罩不夠貼合，未能完全保護眼睛，又指穿上裝備後6小時不能喝水、如廁，她跟同事身心俱疲、不想上班。

當地病毒源頭仍然未明，米蘭有專家分析病毒基因後，相信疫情是在1月底從德國慕尼黑傳入。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。