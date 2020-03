意大利疫情致800多人亡 除藥房超市所有商舖暫停營業

【有線新聞】

意大利進一步加強封鎖全國措施,除超市和藥房,所有商舖暫停營業。

首都羅馬,警方在高速公路設置路障,檢查司機的填表申報是否符合工作或緊急需要等原因,離開居住地區。

全國封鎖措施實施兩日後,總理孔特再「加碼」,加強國內限制,當地週四起除了超市、藥房、銀行,其他商舖暫停營業兩週,酒吧、餐廳要停業,但可以維持外賣服務,公共運輸也會維持。

政府建議公司安排員工彈性上班,同時會任命專員應對全國疫情,並監督防護裝備生產。

當地再多2,300多人感染新型肺炎,再破單日新高,累計逾12,400人確診,800多人死亡。

確診數字飆升,醫護人員工作量倍增,有護士上載佩戴防護面罩多時後一臉印痕的自拍照片,擔心面罩不夠貼合,未能完全保護眼睛,又指穿上裝備後6小時不能喝水、如廁,她跟同事身心俱疲、不想上班。

當地病毒源頭仍然未明,米蘭有專家分析病毒基因後,相信疫情是在1月底從德國慕尼黑傳入。

