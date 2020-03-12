新冠病毒疫情重擊中餐業 灣區多間餐館被迫停業（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新冠病毒疫情嚴重影響灣區的中餐館業，有些餐廳已被迫暫停營業。

中半島Daly City的點心皇中餐廳，老闆Cindy Zhu去年剛花了40萬元擴建，增加了宴會包間，原本聖誕期間生意還不錯。

Cindy說：「結果這次疫情的話，我們所有的訂單訂房基本上成為零了，因為擴建，所以房租各方面也加了上去，對我們東主來說衝擊很大，因為是訂房間，我們並沒有收取任何費用，基本上對我們餐廳來講是百分之百的損失，所以我們現在是在交空租。」

Cindy說，做老闆，現在要面對兩難的情況。

Cindy說：「如果我們開門的話是入不敷支，營業額現在差不多已經跌到了50%，但是如果我們選擇關門的話，我們有幾萬塊錢高昂的租金也是一樣要付的。」

此外，餐廳進貨量也相對減少。

Cindy說：「本身我們每一天入很多新鮮的海鮮，現在我們都要停一停，就是說儘量不要入貨太多，一個星期差不多縮減了30%的海鮮入貨量，其實對海鮮供應商來說，也是一個極大的衝擊。」

為了增加食客的信心，餐廳也提高了衛生安全標準，以前只要求出餐部員工戴手套，現在則是所有員工都要戴手套，而且每做完一件事都要洗手。

Cindy說：「另外我們會有酒精消毒，在員工的洗手盆旁邊，還有就是所有餐具，經過高溫消毒以後，我們會戴上一次性的筷子套，儘量去做到衛生、安全。」

餐廳老闆表示，他們現階段並沒有要求員工上班戴口罩，因為不想引起恐慌，但是現階段，他們並不建議員工出遊，如果員工來上班，覺得不安全的話，也可以自願要求在家休息。

Cindy已經讓員工採取輪班輪休制，既能縮減開支，也可以避免員工失業。

加州就業發展部（EDD）也因應疫情出台新政策，如果員工需要隔離而無法上班，每星期可依據自己的薪水領取六至七成的失業金，大約50元到1,300元不等，如果工時減少，每星期可領取補助金40元到450元不等。

雖然午餐的用餐者只佔餐廳容量的兩三成，但仍有長者堅持每星期來用餐，為甚麼這位先生不擔心呢？

餐廳顧客說：「任何事你一恐慌，所有的東西都會恐慌，第二，你自己考慮自己的身體，我知道我自己的身體一直都很好，我經歷過很多，所以不用怕，出門出入，接觸的人都要注意，自己要保護好自己，那些大型的集會儘量不去。」

於此同時，舊金山華記餐廳貼出告示，表示最近受到疫情影響，為保障顧客及員工的健康安全，決定從3月16日至4月30日暫停營業。

中半島Millbrae的采蝶軒，也已從3月8日起暫停營業，重開日期尚未決定。

另外，也有一些餐廳趁此機會關門做裝修工程，例如舊金山日落區的兩間茶餐廳，笑臉府和茶記，暫訂5月1日才重新開張。

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