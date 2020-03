新冠病毒疫情重擊中餐業 灣區多間餐館被迫停業（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新冠病毒疫情嚴重影響灣區的中餐館業,有些餐廳已被迫暫停營業。

中半島Daly City的點心皇中餐廳,老闆Cindy Zhu去年剛花了40萬元擴建,增加了宴會包間,原本聖誕期間生意還不錯。

Cindy說:「結果這次疫情的話,我們所有的訂單訂房基本上成為零了,因為擴建,所以房租各方面也加了上去,對我們東主來說衝擊很大,因為是訂房間,我們並沒有收取任何費用,基本上對我們餐廳來講是百分之百的損失,所以我們現在是在交空租。」

Cindy說,做老闆,現在要面對兩難的情況。

Cindy說:「如果我們開門的話是入不敷支,營業額現在差不多已經跌到了50%,但是如果我們選擇關門的話,我們有幾萬塊錢高昂的租金也是一樣要付的。」

此外,餐廳進貨量也相對減少。

Cindy說:「本身我們每一天入很多新鮮的海鮮,現在我們都要停一停,就是說儘量不要入貨太多,一個星期差不多縮減了30%的海鮮入貨量,其實對海鮮供應商來說,也是一個極大的衝擊。」

為了增加食客的信心,餐廳也提高了衛生安全標準,以前只要求出餐部員工戴手套,現在則是所有員工都要戴手套,而且每做完一件事都要洗手。

Cindy說:「另外我們會有酒精消毒,在員工的洗手盆旁邊,還有就是所有餐具,經過高溫消毒以後,我們會戴上一次性的筷子套,儘量去做到衛生、安全。」

餐廳老闆表示,他們現階段並沒有要求員工上班戴口罩,因為不想引起恐慌,但是現階段,他們並不建議員工出遊,如果員工來上班,覺得不安全的話,也可以自願要求在家休息。

Cindy已經讓員工採取輪班輪休制,既能縮減開支,也可以避免員工失業。

加州就業發展部(EDD)也因應疫情出台新政策,如果員工需要隔離而無法上班,每星期可依據自己的薪水領取六至七成的失業金,大約50元到1,300元不等,如果工時減少,每星期可領取補助金40元到450元不等。

雖然午餐的用餐者只佔餐廳容量的兩三成,但仍有長者堅持每星期來用餐,為甚麼這位先生不擔心呢?

餐廳顧客說:「任何事你一恐慌,所有的東西都會恐慌,第二,你自己考慮自己的身體,我知道我自己的身體一直都很好,我經歷過很多,所以不用怕,出門出入,接觸的人都要注意,自己要保護好自己,那些大型的集會儘量不去。」

於此同時,舊金山華記餐廳貼出告示,表示最近受到疫情影響,為保障顧客及員工的健康安全,決定從3月16日至4月30日暫停營業。

中半島Millbrae的采蝶軒,也已從3月8日起暫停營業,重開日期尚未決定。

另外,也有一些餐廳趁此機會關門做裝修工程,例如舊金山日落區的兩間茶餐廳,笑臉府和茶記,暫訂5月1日才重新開張。

