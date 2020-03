鍾南山預計6月疫情完結 視乎各國重視程度

【有線新聞】

新型肺炎疫情蔓延到全世界,中國工程院院士鍾南山形容,部分國家目前的情況,有如疫情爆發初期的武漢。

鍾南山說:「說明當時包括醫生的警覺性,和老百姓的警覺性還沒提高,所以他們經過一個過程,加強我們互相的交流,我想是非常重要的,交流裡頭就發現雙方看法還是有差距的。」

他指要在兩個月之內研發出特效藥是不太可能,但如果各國都能夠重視這個病毒,疫情就有機會在6月份結束。

鍾南山說:「這種冠狀病毒一般來說,在溫度比較高的夏天的話,它相對是不活躍的,可能慢慢會下去,但這關鍵是差一個月、兩個月差很遠呀,因為這個引起的國家影響,引起的社會動盪、國民經濟增長,都有很大的影響。」

至於有病人出院後,核酸檢測再出現陽性,鍾南山不認為他們需要再入院,因為再受重複感染的機會很少。

他又透露瑪嘉烈醫院,早前十幾個大便和痰的樣本,核酸檢測呈陽性,院方其後培養樣本,但沒有一個培養出活病毒,因此認為有關的病毒,只是殘餘病毒,並不具備傳染性。

