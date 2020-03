【KTSF】

加拿大總理杜魯多週四表示,由於妻子出行回國後出現流感的症狀,他為謹慎起見,目前正居家隔離。

杜魯多的辦公室稱,總理太太蘇菲在英國出席演講返回加拿大後,出現輕微的流感症狀,包括週三晚發低燒,她目前正接受COVID-19病毒檢測,正等候化驗結果。

為慎重起見,杜魯多也自願居家隔離在家工作,直至蘇菲的化驗結果出來為止。

