【KTSF】

加州州長紐森週三晚公佈疫情期間舉行大型活動的新指引,以阻止疫情的擴散。

紐森稱,根據加州公共衛生局官員的建議,在新型冠狀病毒疫情擴散下,希望把大型活動的出席人士限制在250人或以下,而任何「非必要」的聚會,例如體育賽事、演唱會或會議等,應該推遲或取消,至少直至3月底。

另外,一些小型活動仍何舉行,但主辦單位必須確保出席者至少可以保持6呎距離,以防病毒散播,而新指引並不適用於學校。

而如果有高危人士出席的活動,人數應限制在10人或以下。

紐森說,他知道這些指引會傷害眾多商戶,但必須這樣做以拯救生命。

