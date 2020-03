加州迪士尼樂園因應疫情下週一起關園至3月底

【KTSF】

因應新型肺炎疫情在美國擴散,位於加州的迪士尼樂園宣布,由3月14日起將會關閉,至少至3月底。

迧士尼樂園週四發推文表示,雖然迪士尼樂園並沒有確診個案,但在仔細研究加州州長發布的行政命令後,決定暫時關閉加州的迪士尼樂園(Disneyland Park)和迪士尼加州冒險樂園(Disney California Adventure),由3月14早上起至3月底。

迪士尼渡假酒店將會開放至3月16日週一,讓住客有時間安排旅程,Downtown Disney會繼續開放。

迪士尼表示,在這段期間,已預訂酒店客房的顧客將獲得退款,同時會協助顧客更改或取消門券。

迪士尼稱,會密切留意最新的疫情狀況,關園期間,迪士尼的演出藝人(cast member)仍會獲支薪。

加州州長紐森稍早發出抗疫指引,呼籲各界暫時停辦大型活動,例如體育賽事、演唱會或會議等,一些小型活動仍可舉行,但主辦單位必須確保出席者至少可以保持6呎距離。

紐森指,迪士尼為保障公眾安全作出正確的決定。

