巴西總統新聞秘書確診 數天前曾與特朗普見面

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巴西總統的新聞秘書確診新型肺炎，他數天前曾與巴西總統飛赴佛羅里達州，與特朗普總統會面，特朗普週四對記者表示，他對此沒有憂心。

巴西總統府表示，新聞秘書Fábio Wajngarten確診肺炎後，總統府已有相應措施，保護總統博爾索納羅的健康。

Wajngarten週六曾陪伴巴西總統到佛羅里達州，旅程為期3天，他曾到特朗普在佛州的海湖莊園，並在社交網站上載他與特朗普的合照，照片中還有副總統彭斯。

另外，有視頻亦顯示，在特朗普和博爾索納羅發言時，Wajngarten就站在二人身後。

特朗普週四表示，他們的確有互動，曾經坐在一起對話，特朗普說沒有感到憂心。

Wajngarten最初曾否認接受檢測，並強調他健康良好，目前他正居家隔離。

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