巴西總統新聞秘書確診 數天前曾與特朗普見面

巴西總統的新聞秘書確診新型肺炎,他數天前曾與巴西總統飛赴佛羅里達州,與特朗普總統會面,特朗普週四對記者表示,他對此沒有憂心。

巴西總統府表示,新聞秘書Fábio Wajngarten確診肺炎後,總統府已有相應措施,保護總統博爾索納羅的健康。

Wajngarten週六曾陪伴巴西總統到佛羅里達州,旅程為期3天,他曾到特朗普在佛州的海湖莊園,並在社交網站上載他與特朗普的合照,照片中還有副總統彭斯。

另外,有視頻亦顯示,在特朗普和博爾索納羅發言時,Wajngarten就站在二人身後。

特朗普週四表示,他們的確有互動,曾經坐在一起對話,特朗普說沒有感到憂心。

Wajngarten最初曾否認接受檢測,並強調他健康良好,目前他正居家隔離。

