San Mateo縣新增6宗確診 聖荷西機場3安檢人員染病（視頻）

南灣Santa Clara縣週三新增3宗確診,累計48宗,San Mateo縣週三新增6宗個案,累計15宗,另外3名在聖荷西Mineta國際機場工作的TSA航空局安檢人員確診。

報導指,與該3名TSA安檢人員接觸過的另外42名安檢人員需要居家隔離,他們曾經在同一個客服大樓工作,在同一更當值。

Santa Clara縣衛生部表示,不會因此關閉機場,但呼籲高危人士盡量避免不必要的外遊。

目前仍然停泊在奧克蘭(屋崙)港口的至尊公主號郵輪,已有1,452名乘客已下船,出現輕微病症的美國乘客將會轉送去San Carlos市的酒店隔離和檢測,有超過800人轉送到Travis空軍基地,260幾人去外州的軍事基地,2,000幾人仍然滯留在船上。

捷運表示,會在全線48個車站的收費站擺放消毒洗手液,又表示會加強消毒清潔設施,捷運又聲稱自從多了人在家工作,過去兩日的客流量少了兩至三成。

加州衛生部都表示,為了保障無家可歸者健康,會呼籲庇護中心提供消毒液、紙巾、口罩、流動洗手站等的防疫物資,又會為有輕微症狀人士提供隔離地方。

