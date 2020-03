【KTFS】

世界衛生組織(WHO)週三宣布,已蔓延全球多國的新型冠狀病毒,疫情已提升至全球大流行(pandemic)。

世衛總幹事譚德塞在日內瓦舉行的會議上表示,世衛非常關注新型肺炎的擴散幅度和嚴重性,同時也關注在應對疫情上欠缺行動,世衛在評估過後,決定把COVID-19的疫情標示為大流行。

譚德塞說,所有國家只要動員人民的力量抗疫,仍可以扭轉疫情的發展。

世衛表示,新型冠狀病毒已擴散到全球114個國家,造成118,000人染病,當中4,291人死亡。

