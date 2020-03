道指週三再大跌千點 技術上已步入熊市

【KTSF 張麗月報導】

世衛組織週三正式宣布新冠肺炎病毒爆發達到「全球大流行」的階段之後,華爾街股市隨即劇烈震盪,美股主要指數週三急挫接近5%至6%不等,道指更加跌入熊市領域,除了股市跌之外,期金和期油也走跌。

世衛組織正式宣布,新冠肺炎病毒爆發成為「全球大流行」之後,令原本已經大起大跌的美國股市更進一步劇烈震盪,道瓊斯指數週三一度勁跌超過1,600點,到收市時,道指大跌1,464點,跌幅接近6%。

道指已經從2月份的最高峰急跌超過20%,技術上已經跌入熊市領域,道指這個藍籌股指標,已經結束11年來的好景。

其實Nasdaq和S&P 500也就快逼近熊市範圍,這兩大指數週三大跌接近5%,其中Nasdaq勁跌近400點,跌破8,000點關口。

股市跌,主要因為市場憂慮肺炎疫情大爆發,將會衝擊全球的經濟,起碼旅遊相關的行業首當其衝。

另外,面對當前的大跌市,特朗普政府似乎顯得束手無策,再加上沙地與俄羅斯的油價戰,壓低油價,也令美國的能源公司受到衝擊,面對這些多重打擊,股市因此出現恐慌性拋售。

另外,美國財長Steve Mnuchin週三在眾議院撥款委員會表示,廣泛的經濟刺激救助方案,相信短期內不會獲得國會通過,但為了解決燃眉之急,他就支持一個類似災難紓困措施,來幫助中小商業渡過難關,國會將於下星期休會。

財長又說,特朗普政府正計劃對某些納稅人和小商業延長4月15日的繳稅截止日期,預料推遲繳交這些稅款,可以將2,000億元的流動資金注入經濟,而這項措施毋需得到國會通過,就可以實施。

海外方面,為了解救疫情帶來的經濟困境,英格蘭銀行突然宣布緊急減息半厘,減至0.25厘,同時宣布一個新的援助計劃,動用英國中央銀行儲備來扶助中小型企業。

英格蘭銀行發表聲明說,雖然疫情對經濟產生的震盪仍未確定,但預測未來幾個月將會實質削弱英國的經濟活動,尤其是全球供應鏈斷裂對現金流造成麻煩。

