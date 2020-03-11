美國新型肺炎確診個案突破1,200宗 至少33死

【KTSF 江良慧報導】

美國的確診個案已經突破1,200宗，遍及全國41個州和首都華盛頓所在的哥倫比亞特區，疫情至今美國家有至少33人死亡，當中大部分來自華盛頓州，專家就預期更壞的情況陸續有來。

國家最高級的衛生官員週三早上在國會作證，警告美國人要對新型肺炎疫情惡化做好準備。

國家健康研究所兼國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci說：「我們所有人都預期會更糟，變得更惡劣，再惡劣。」

官員都強調，下個月至為關鍵。

週三是紐約市圍繞New Rochelle一英里範圍實施封鎖區第一整天，該處有多宗確診，大部分都與紐約一個律師有關。

Westchester縣衛生局長Sherlita Amler說：「旨在避免接觸，因為無接觸就無風險。」

州長Andrew Cuomo週二宣布要實施封鎖區，與此同時，紐約就繼續設法保障當地人口安全。

Cuomo說：「你永遠與人保持6呎距離，我們真的要採取更果斷行動。」

其他地區也加強預防，芝加哥和匹茲堡都分別取消St. Patrick’s Day巡遊，首都華盛頓的Georgetown大學也改為網上授課。

在拉斯維加斯的MGM美高梅酒店，為避免病毒傳播，決定從星期日開始關閉酒店內7間自助餐餐廳。

上述種種都符合聯邦官員的建議。

Fauci說：「身為公衛官員，我認為凡有大批群眾的場合，都會有傳播風險。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。