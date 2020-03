美國新型肺炎確診個案突破1,200宗 至少33死

【KTSF 江良慧報導】

美國的確診個案已經突破1,200宗,遍及全國41個州和首都華盛頓所在的哥倫比亞特區,疫情至今美國家有至少33人死亡,當中大部分來自華盛頓州,專家就預期更壞的情況陸續有來。

國家最高級的衛生官員週三早上在國會作證,警告美國人要對新型肺炎疫情惡化做好準備。

國家健康研究所兼國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci說:「我們所有人都預期會更糟,變得更惡劣,再惡劣。」

官員都強調,下個月至為關鍵。

週三是紐約市圍繞New Rochelle一英里範圍實施封鎖區第一整天,該處有多宗確診,大部分都與紐約一個律師有關。

Westchester縣衛生局長Sherlita Amler說:「旨在避免接觸,因為無接觸就無風險。」

州長Andrew Cuomo週二宣布要實施封鎖區,與此同時,紐約就繼續設法保障當地人口安全。

Cuomo說:「你永遠與人保持6呎距離,我們真的要採取更果斷行動。」

其他地區也加強預防,芝加哥和匹茲堡都分別取消St. Patrick’s Day巡遊,首都華盛頓的Georgetown大學也改為網上授課。

在拉斯維加斯的MGM美高梅酒店,為避免病毒傳播,決定從星期日開始關閉酒店內7間自助餐餐廳。

上述種種都符合聯邦官員的建議。

Fauci說:「身為公衛官員,我認為凡有大批群眾的場合,都會有傳播風險。」

