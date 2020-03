【KTSF】

有消息說,有兩名上個月出席在舊金山市舉行的RSA網絡安全大會的人員,確診新冠肺炎病毒。

2月24號到28號,在舊金山市Moscone中心舉行的網絡安全大會共有36,000人出席,在兩名確診者中,其中一人是軟件工程師,來自康涅狄格州。

根據彭博新聞報導,這名45歲男子從2月28號開始出現病徵,並於3月6號在康州住院治療,目前病情嚴重,在感染病毒之前,該名男子患有心臟疾病。

這兩名確診人士都在一個名為Exabeam的公司工作,該公司總部位於灣區中半島Foster City。

Exabeam呼籲有和該公司員工接觸過的人員,應該注意自己的健康情況。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。