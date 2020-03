【KTSF】

針對新型肺炎疫情,特朗普總統週三晚在白宮發表電視講話,宣布新的旅遊限制。

特朗普表示,歐盟國家沒有採取與美國一樣防範疫情的措施,所以宣布要從週五凌晨起,暫停所有歐洲旅客入境,只有英國除外,措施將會為期30天,他同時敦促國會立即通過稅務寬減措施。

此外,特朗普又表示,他即將會採取緊急行動,為受疫情打擊的小商業和個人提供財政援助。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。