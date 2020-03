特朗普政府擬推經濟措施 減緩疫情對經濟衝擊

【KTSF 張麗月報導】

面對當前新型肺炎疫情蔓延,特朗普政府表示,會提出經濟刺激方案,但細節內容仍有待討論。

特朗普總統週二與國會共和黨領袖午餐後表示,他將會提出重大經濟措施,來解決肺炎疫情對經濟帶來的衝擊,當中可能包括降低薪資稅,以及向小商業提供貸款等,不過細節內容仍要繼續討論。

大部份參議員都表示,有關討論刺激經濟措施的時間表仍未有定案,尤其是削減薪資稅的問題比較繁複。

面對當前的疫情,特朗普呼籲民眾要提高警覺和保持平常心。

特朗普說:「我們做好準備,做好工作,它將會離開,只要保持平常心。」

特朗普又說,他自己還未接受病毒測試,暫時也沒有任何病徵。

民主黨籍國會領袖也提出他們的刺激經濟方案,當中包括有薪病假和免費肺炎病毒測試。

較早時,特朗普與一班醫療保險業的高管會面,他們承諾,將會豁免所有肺炎病毒測試的共付額(co-pay)。

另外,聯邦醫務總監就表示,在疫情未有改善之前,有可能會變得更壞。

