【KTSF】

美國奧斯卡得獎男演員Tom Hanks週三發聲明稱,他與妻子Rita Wilson在澳洲確診新型肺炎,Hanks目前正身處當地拍攝電影。

現年63歲的Hanks在聲明中說,他與妻子已知道確診新型肺炎,他正在澳洲準備拍攝一套有關貓王皮禮士利生平的電影,他在戲中飾演皮禮士利的經理人,影片原定下週一開鏡。

Hanks在聲明中說,他感到有點疲憊,好像患了傷風,身體出現疼痛,妻子有時候發冷,同時有輕微發燒,他們接受新型冠狀病毒測試,結果呈陽性。

他說與妻子會按照公共衛生的指引接受隔離。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。