疫情重創舊金山市經濟 市參事推法案助小商業及租客（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

新型肺炎疫情重創舊金山的經濟,一眾市參事週二率先宣布推出一系列的提案,支持小商業及租客,包括在緊急狀態令生效期間,業主不能夠因租客沒有錢交租而逼遷他們。

多名市參事出席記者會時亦沒有站在一起,為了防範病毒的傳播,他們都刻意保持距離。

為了幫助市內的小商業及租客,市參事在週二及下星期的市參議會上提出五大提案。

第五區市參事潘正義(Dean Preston)提出在緊急狀態令生效期間,如果租客受疫情的影響沒有收入而交不到租金,業主不能夠逼遷租客,當然租客亦需要向業主提供證明。

潘正義說:「我們法令相當清晰,這並不會免除租客付租金的責任,只是簡單說明,在這段時間,我們不能因為欠租而逼遷租客,換句話說,租客仍然是欠租。」

潘正義表示,明白市內一些業主亦是依靠租客的租金過活,因此,市參事盧凱莉(Hillary Ronen)的提案,就可能幫助這些業主解困。

盧凱莉的提案建議市府與銀行合作,設立一個至少兩千萬元的小商業租金貸款基金,免息貸款給在這段期間周轉不靈的小商業及業主。

盧凱莉說:「市內很多小商業,如果一個月沒有正常收入,他們就負擔不起租金及房貸,不能夠營業下去,這個貸款基金就是想確保所有小商業能捱過疫情。」

另外,盧凱莉及市參事安世輝在週二的會議上提出決議案,要求銀行不要向負擔不到房貸的小商戶徵收任何收費、罰款,甚至收走他們的物業。

市參事馬兆明表示,舊金山規定公司要向僱員提供帶薪病假及產假等,但就沒有規定遇上緊急醫療情況時的帶薪假期,因此他提出劃分多這種帶薪假期,並設立熱線,讓工人查詢他們的在職權力。

而市參事楊馳馬就建議市府在預算中撥出一筆錢,資助因為疫情而失業或者停工的員工。

舊金山市府每年都向市內一些企業徵收不同的稅項,市參事盧凱莉指,她正與市長布里德商量,看看能否延遲幾個月才收這些稅。

