疫情重創舊金山市經濟 市參事推法案助小商業及租客（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

新型肺炎疫情重創舊金山的經濟，一眾市參事週二率先宣布推出一系列的提案，支持小商業及租客，包括在緊急狀態令生效期間，業主不能夠因租客沒有錢交租而逼遷他們。

多名市參事出席記者會時亦沒有站在一起，為了防範病毒的傳播，他們都刻意保持距離。

為了幫助市內的小商業及租客，市參事在週二及下星期的市參議會上提出五大提案。

第五區市參事潘正義（Dean Preston）提出在緊急狀態令生效期間，如果租客受疫情的影響沒有收入而交不到租金，業主不能夠逼遷租客，當然租客亦需要向業主提供證明。

潘正義說：「我們法令相當清晰，這並不會免除租客付租金的責任，只是簡單說明，在這段時間，我們不能因為欠租而逼遷租客，換句話說，租客仍然是欠租。」

潘正義表示，明白市內一些業主亦是依靠租客的租金過活，因此，市參事盧凱莉（Hillary Ronen）的提案，就可能幫助這些業主解困。

盧凱莉的提案建議市府與銀行合作，設立一個至少兩千萬元的小商業租金貸款基金，免息貸款給在這段期間周轉不靈的小商業及業主。

盧凱莉說：「市內很多小商業，如果一個月沒有正常收入，他們就負擔不起租金及房貸，不能夠營業下去，這個貸款基金就是想確保所有小商業能捱過疫情。」

另外，盧凱莉及市參事安世輝在週二的會議上提出決議案，要求銀行不要向負擔不到房貸的小商戶徵收任何收費、罰款，甚至收走他們的物業。

市參事馬兆明表示，舊金山規定公司要向僱員提供帶薪病假及產假等，但就沒有規定遇上緊急醫療情況時的帶薪假期，因此他提出劃分多這種帶薪假期，並設立熱線，讓工人查詢他們的在職權力。

而市參事楊馳馬就建議市府在預算中撥出一筆錢，資助因為疫情而失業或者停工的員工。

舊金山市府每年都向市內一些企業徵收不同的稅項，市參事盧凱莉指，她正與市長布里德商量，看看能否延遲幾個月才收這些稅。

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