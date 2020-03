【有線新聞】

南韓累計7,755人確診新型肺炎,63人死亡。

過去一天新增200多宗病例,中止連續5天跌勢,當地近百宗個案與首爾一個傳呼中心有關,傳呼中心200多名職員,其中5人是新天地教徒,全部人測試呈陰性,正追查感染源頭。

同一幢大廈其他樓層的傳呼中心,共逾500名員工已接受病毒檢測,未發現其他個案。

當局計劃為網吧、夜店等容易發生集體感染的店舖,制訂防疫方案,建議實行居家辦公、彈性上班時間等措施,降低感染風險。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。