舊金山宣布全市所有公校現階段不會停課

舊金山日落區名校Lowell高中一名學生的家長,上星期確診新型肺炎後,學校緊急關閉,Lowell週三重開並復課,有不少家長質疑校區復課的決定,校區週三正式宣布,現階段全市所有公校不會停課。

舊金山所有的私立天主教學校,因為有學生確診,將於週四起停課至月底,不過舊金山聯合校區總監Vincent Matthews表示,經衛生局、舊金山教育委員會,以及他本人詳細的討論後,大家都同意現階段市內所有公校不需要停課。

舊金山聯合校區總監Vincent Matthews說:「在此階段,衛生局的專家不建議停課,因為公校是非常重要的服務,為社區提供很多福利,而且兒童並不算是會出現嚴重病徵的高危一族。」

Matthews表示,學校除了是學習的地方,亦為不少學童提供免費午餐、免費使用電腦及高科技器材的機會,很多家庭根本沒有這些資源,因此開放學校對很多人來說很重要。

不過在疫情期間,校區亦會推出防疫對策,包括容許學生缺席,並不會被視為無理曠課,校區亦正研究是否讓缺席學生遙距上課,或網上學習。

而所有早會、體育活動及表演等大型活動將會被取消,校內一些經常有學生聚集的地方,校方將會安排校工一日清洗幾次,每間學校會備有足夠的肥皂及洗手液,並且給予學生足夠的時間去洗手。

衛生局表示,暫不停課的決定,參考過多方面的意見,認為學生不算是感染的高危群組,不過由於疫情的發展每日都不同,不排除將來會停課。

唯一要提醒的是,身體不適的學生及教職員,不論是否感染新型肺炎,都不應該回學校。

舊金山衛生局局長Grant Colfax醫生說:「就兒童來說,病徵很輕微,他們一般是沒有病徵,或僅出現類似流感的病徵,在中國,疫情爆發的中心,就我們所知,現時零至9歲的患者中,並沒有死亡案例。」

衛生局指,相信只是時間的問題,遲早校區的教職員或者學生會出現確診個案,到時會再考慮是否一律停課,但現階段請家長先制定好計劃,萬一真的是停課要怎樣安置自己的子女。

