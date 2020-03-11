舊金山宣布全市所有公校現階段不會停課

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山日落區名校Lowell高中一名學生的家長，上星期確診新型肺炎後，學校緊急關閉，Lowell週三重開並復課，有不少家長質疑校區復課的決定，校區週三正式宣布，現階段全市所有公校不會停課。

舊金山所有的私立天主教學校，因為有學生確診，將於週四起停課至月底，不過舊金山聯合校區總監Vincent Matthews表示，經衛生局、舊金山教育委員會，以及他本人詳細的討論後，大家都同意現階段市內所有公校不需要停課。

舊金山聯合校區總監Vincent Matthews說：「在此階段，衛生局的專家不建議停課，因為公校是非常重要的服務，為社區提供很多福利，而且兒童並不算是會出現嚴重病徵的高危一族。」

Matthews表示，學校除了是學習的地方，亦為不少學童提供免費午餐、免費使用電腦及高科技器材的機會，很多家庭根本沒有這些資源，因此開放學校對很多人來說很重要。

不過在疫情期間，校區亦會推出防疫對策，包括容許學生缺席，並不會被視為無理曠課，校區亦正研究是否讓缺席學生遙距上課，或網上學習。

而所有早會、體育活動及表演等大型活動將會被取消，校內一些經常有學生聚集的地方，校方將會安排校工一日清洗幾次，每間學校會備有足夠的肥皂及洗手液，並且給予學生足夠的時間去洗手。

衛生局表示，暫不停課的決定，參考過多方面的意見，認為學生不算是感染的高危群組，不過由於疫情的發展每日都不同，不排除將來會停課。

唯一要提醒的是，身體不適的學生及教職員，不論是否感染新型肺炎，都不應該回學校。

舊金山衛生局局長Grant Colfax醫生說：「就兒童來說，病徵很輕微，他們一般是沒有病徵，或僅出現類似流感的病徵，在中國，疫情爆發的中心，就我們所知，現時零至9歲的患者中，並沒有死亡案例。」

衛生局指，相信只是時間的問題，遲早校區的教職員或者學生會出現確診個案，到時會再考慮是否一律停課，但現階段請家長先制定好計劃，萬一真的是停課要怎樣安置自己的子女。

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