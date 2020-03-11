舊金山一咖啡店員工確診新型肺炎 咖啡店即時停業（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山週二再新增一宗新型肺炎確診個案，患者是其他確診者的密切接觸者，而在Market街以南，一間咖啡店的員工確診，令咖啡店即時停業，這很可能是舊金山第一間受病毒影響而停業的店鋪。

舊金山公共衛生局公布，舊金山週二再多一宗確診個案，患者是其他確診者的密切接觸者，市內的累計有14宗病例，基於私隱問題，局方不會透露任何關於患者的其他訊息。

根據舊金山紀事報的報道，位於巨人隊Oracle Park主場館附近的South Park咖啡店，一名員工確診新型肺炎，正在居家隔離當中。

為了社區的安全，South Park咖啡店週一起停業。

本台週一到訪咖啡店，店外貼上停業的告示，不過並沒有寫明重開日期，只表示停業直至另行通知。

咖啡店的母公司Brex亦發聲明指，公司相當重視事件，會與市府保持溝通，以社區及員工安全為首要考慮。

此外，日落區名校Lowell高中一名學生的家長上星期確診新型肺炎，為了安全起見，舊金山聯合校區上週四下午緊急撤離學生及關閉學校，校區週二宣布，Lowell將於週三重開並復課。

根據最新的指引，校區旗下所有公校，由週一起至3月22日會取消所有非必要的活動，以減低學生近距離接觸的機會，校區指，如果學生因為擔心疫情而缺課，有可能被視為有原因缺席。

而校區會繼續與衛生局跟進疫情的最新發展，如果學校出現確診個案，不排除會停課，現階段Lowell高中沒有人感染病毒。

另外，舊金山大主教管區宣布，舊金山、Marin縣及San Mateo縣90間私立的天主教學校，將於本週四起停課，直至3月25日。

大主教管區星期日證實，他們區內的一名學生確診感染新型肺炎。

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