舊金山一咖啡店員工確診新型肺炎 咖啡店即時停業（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山週二再新增一宗新型肺炎確診個案,患者是其他確診者的密切接觸者,而在Market街以南,一間咖啡店的員工確診,令咖啡店即時停業,這很可能是舊金山第一間受病毒影響而停業的店鋪。

舊金山公共衛生局公布,舊金山週二再多一宗確診個案,患者是其他確診者的密切接觸者,市內的累計有14宗病例,基於私隱問題,局方不會透露任何關於患者的其他訊息。

根據舊金山紀事報的報道,位於巨人隊Oracle Park主場館附近的South Park咖啡店,一名員工確診新型肺炎,正在居家隔離當中。

為了社區的安全,South Park咖啡店週一起停業。

本台週一到訪咖啡店,店外貼上停業的告示,不過並沒有寫明重開日期,只表示停業直至另行通知。

咖啡店的母公司Brex亦發聲明指,公司相當重視事件,會與市府保持溝通,以社區及員工安全為首要考慮。

此外,日落區名校Lowell高中一名學生的家長上星期確診新型肺炎,為了安全起見,舊金山聯合校區上週四下午緊急撤離學生及關閉學校,校區週二宣布,Lowell將於週三重開並復課。

根據最新的指引,校區旗下所有公校,由週一起至3月22日會取消所有非必要的活動,以減低學生近距離接觸的機會,校區指,如果學生因為擔心疫情而缺課,有可能被視為有原因缺席。

而校區會繼續與衛生局跟進疫情的最新發展,如果學校出現確診個案,不排除會停課,現階段Lowell高中沒有人感染病毒。

另外,舊金山大主教管區宣布,舊金山、Marin縣及San Mateo縣90間私立的天主教學校,將於本週四起停課,直至3月25日。

大主教管區星期日證實,他們區內的一名學生確診感染新型肺炎。

