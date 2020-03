Santa Clara縣新增兩宗確診 Alamade縣累計3宗

【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣週二新增兩宗病例,累計45宗,有一人死亡,Alameda縣新增一宗確診。

Santa Clara縣衛生局暫時未透露更多有關該兩名患者的消息,另外,縣參議會週二一致通過延長緊急狀態至4月9號,並批准應急部門在採購應對疫情相關物資上加快程序。

縣衛生局主任Sara Cody醫生說,現時的防疫措施希望盡量減慢病毒擴散,減輕醫護人員的工作,尤其是為保護高危的長者。

Cody:「這是一個大眾行動,各有職責,所有人都要團結盡力而為。」

對於是否應該停課,她就表示,暫時無證據顯示小孩子會加速疫情擴散,又形容停課的弊多於利,因為家長要留在家中陪同,尤其影響醫護人員工作人數。

有民眾公眾發言中,擔心無家可歸者最受疫情影響,他們希望政府可以在庇護中心和教會等地方多擺放消毒液等物資。

聖荷西市長週二提出因應疫情暫停清折無家可歸者的營地。

聖荷西和Evergreen Valley社區學院週二宣佈暫停親身上課。

縣衛生局週一晚發出大型活動禁令,這項禁令將會在週三零時開始生效,並持續3個星期,這段期間禁止舉行有超過1,000人聚集的活動。

聖荷西鯊魚冰球隊可以繼續在主場SAP中心舉行球賽,但是不准觀眾入場,球隊表示會遵守禁令。

Santa Clara縣的禁令不包括機場、購物中心、公共交通,也不包括超市和辦公樓。

Contra Costa縣計劃提出相關禁令。

Alameda縣出現第3宗確診,新患者是前一名確診者的伴侶,他都是曾經登上過至尊公主號,目前已經居家隔離。

北灣Sacramento縣Elk Grove市週一新增一宗確診,患者是一名小學生,他和家人需要居家隔離。

