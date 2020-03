【KTSF】

南灣聖荷西Mineta國際機場週二晚表示,有3名機場安檢人員確診感染新型肺炎。

TSA發聲明表示,目前3人都正在接受治療,而在過去兩週,與他們接觸過的安檢人員,已經被要求居家隔離。

聖荷西機場的安檢目前仍然正常運作,但聲明中沒有提及,確診的TSA員工是否有對機場旅客造成影響。

本地五號電視台引述TSA回應指,當局已經和聯邦疾控中心(CDC),以及加州和Santa Clara縣衛生部門合作,確保公眾安全,但就沒有提供更多詳情。

