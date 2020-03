舊金山樓宇檢查局局長許子湯被市長停職（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦調查局(FBI)對舊金山前工務局主任Mohammed Nuru涉嫌貪汙案的調查,引發舊金山市府律師本身啟動的調查,調查報告指,樓宇檢查局局長許子湯(Tom Hui)有違法行為,並違反專業標準和市府政策,市長布里德已經要求樓宇檢查委員會將許子湯撤職。

市長布德里寫給樓宇檢查委員會的備忘錄中指出,市府律師是在研究了FBI針對Nuru的調查後發現,許子湯刻意給一名協助快速發出許可的顧問Walter Wong和局外的一名中國籍發展商Zhang Li特別待遇。

報告指,許子湯在討論靠近市政廳的Fulton街555號公寓項目中,接受了這兩人幾次請客吃飯來商談該發展項目,許子湯沒有向市府申報。

報告也指,許子湯和Wong兩人在對待建築許可問題方面相互交換意見,違反專業道德準則。

許子湯也被指在2011年,要Wong幫他兒子在市府求職時更改面試日期,和在2012年幫兒子當時的女友找到一份市府工作。

報告也揭露,市府律師調查人員在2月18日向許子湯問話,許子湯在沒有代表律師的情況下自願回答問題,但是之後就開始有刑事律師代表,市府律師於是在現階段提出初步報告。

許子湯從1989年開始在樓宇檢查局工作,在2013年獲當時任市長李孟賢委任為局長。

布里德指,許子湯濫用職權並違反公信,她對許的判斷和政治感沒有信心,因此要求樓宇檢查委員會在3月18號的會議中將許子湯撤職。

本台對樓宇檢查局做出詢問,截稿前沒有取得回應。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。