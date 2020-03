【KTSF】

舊金山市長布里德週三宣布,將禁止在市內舉行有千人或以上出席的大型活動,當中包括美國職籃NBA金州勇士隊的所有賽事。

這項禁令將於3月12日週四起生效,為期至少兩週,市長表示,此舉有助減慢疫情擴散。

南灣Santa Clara縣政府早前也宣布類似的禁令。

