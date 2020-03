北加Sacramento縣九旬長者死於新型肺炎

【KTSF】

北加州Sacramento縣週二有一名名90多歲長者因為感染新型肺炎死亡,使加州的死亡人數增加至3人。

該名長者居住在養老院,本身是長期病患,Sacramento縣衛生局表示,長者是死於感染新型冠狀病毒的併發症,是Sacramento縣首宗死亡個案。

加州的確診案例中,其中撤僑人士24宗,本土個案133宗,年紀方面,18至64歲有91人,65歲或以上有60人。

加州州長紐森表示,目前全州18個實驗室中進行了7,675個測試。

他又表示,會安排病情稍輕的至尊公主號確診乘客,到San Mateo和Monterey縣一些指定空置的酒店或旅館隔離。

另外,紐森亦都呼籲民眾不要出席大型球賽或聚會,減少社區傳播風險,又批評NBA、NHL、MLB和足球等職業球賽聯盟,沒有為球迷制定相關防疫指引。

