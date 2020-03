【KTSF 黃恩光報導】

停泊在奧克蘭港(屋崙港)的至尊公主號郵輪,乘客陸續下船,其中一批乘客將入住中半島San Carlos一間私人酒店,接受聯邦政府檢疫。

San Mateo縣應急服務中心發布的資料指出,應州政府的要求,一批至尊公主號的美國乘客,暫時入住San Carlos一間私人酒店。

縣政府表示,聯邦政府派員在酒店負責檢疫的工作,乘客不會與公眾接觸,也不會危害居民的安全。

代表San Carlos的縣參事Don Horsley表示,當局有人道責任協助安置郵輪的乘客,San Mateo縣設立了211熱線電話,解答疫情問題。

