【KTSF】

美國職籃NBA週三宣布,由於猶他爵士隊一名球員確診新型肺炎,NBA餘下的賽季將會暫時取消,直至另行通知。

據知情人士透露,確診新型肺炎的球員是Rudy Gobert,但球隊或NBA方面沒有證實消息。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。