意大利確診個案超過一萬宗 監獄爆騷亂

【有線新聞】

意大利累計逾1萬人確診新型冠狀病毒肺炎，600多人死亡，是中國以外、疫情最嚴重的國家。全國「封鎖」下市面蕭條，繼續有不滿無法探監的囚犯家屬，與警員衝突。

羅馬街頭連續第二天有囚犯家屬與防暴警員衝突，警員以警棍制服示威者，混亂期間有老婦跌倒，有示威者被捕。

他們不滿當局因應疫情暫停監獄探訪，示威者最終在警員護送下，乘坐巴士離開。

部分監獄更爆發騷亂，有16名囚犯成功越獄，12名囚犯因服食過量藥物死亡。

為期一個月的封鎖令展開，市面相對以往冷清，藥房的口罩和消毒用品售罄，救護車來回住宅區和醫院，接送疑似患者前往接受身體檢測。

在市中心的市集，不少檔主堅持營業，有水果檔基於衛生起見，向揀選水果的顧客派發手套。

當局要求餐廳確保顧客之間保持一米距離，並提早晚上6時關門，有餐廳東主稱生意雪上加霜，也有旅客吃閉門羹。

封鎖令下，全國6,000萬人口須填表申報，如非工作、健康或緊急需要，不得離開居住地區，不少人居家工作。

政府承諾撥款100億歐元支援企業及家庭，計劃中首輪應急措施，包括准許國民暫緩繳交稅款、水電和按揭供款等，並容許更多企業在抗疫期間，要求員工居家工作一段時間，同時扣減他們薪金，週三有定案。

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