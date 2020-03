意大利確診個案超過一萬宗 監獄爆騷亂

【有線新聞】

意大利累計逾1萬人確診新型冠狀病毒肺炎,600多人死亡,是中國以外、疫情最嚴重的國家。全國「封鎖」下市面蕭條,繼續有不滿無法探監的囚犯家屬,與警員衝突。

羅馬街頭連續第二天有囚犯家屬與防暴警員衝突,警員以警棍制服示威者,混亂期間有老婦跌倒,有示威者被捕。

他們不滿當局因應疫情暫停監獄探訪,示威者最終在警員護送下,乘坐巴士離開。

部分監獄更爆發騷亂,有16名囚犯成功越獄,12名囚犯因服食過量藥物死亡。

為期一個月的封鎖令展開,市面相對以往冷清,藥房的口罩和消毒用品售罄,救護車來回住宅區和醫院,接送疑似患者前往接受身體檢測。

在市中心的市集,不少檔主堅持營業,有水果檔基於衛生起見,向揀選水果的顧客派發手套。

當局要求餐廳確保顧客之間保持一米距離,並提早晚上6時關門,有餐廳東主稱生意雪上加霜,也有旅客吃閉門羹。

封鎖令下,全國6,000萬人口須填表申報,如非工作、健康或緊急需要,不得離開居住地區,不少人居家工作。

政府承諾撥款100億歐元支援企業及家庭,計劃中首輪應急措施,包括准許國民暫緩繳交稅款、水電和按揭供款等,並容許更多企業在抗疫期間,要求員工居家工作一段時間,同時扣減他們薪金,週三有定案。

