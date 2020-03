至尊公主號郵輪灣區華裔乘客親述經歷（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

停靠在奧克蘭港(屋崙港)的至尊公主號郵輪,一名來自灣區的華裔乘客受訪講述經歷。

朗尼先生和太太於2月21號登上至尊公主號郵輪,由舊金山前往夏威夷和墨西哥,朗尼說,郵輪抵達夏威夷後,分別在4個島各停留一天,之後在海上有一天時間才會前往墨西哥。

上星期四,船長通知乘客,因為舊金山下船的一名北加州乘客因新冠肺炎死亡,政府和郵輪公司決定取消前往墨西哥的行程,返回舊金山。

朗尼接受電話訪問時說:「如果對於我來說,我就很平靜,因為我們已經是船上第二批乘客,我們是第二批,所以我們已經沒有甚麼特別感覺,也沒有恐慌。」

朗尼說,船長通知後的第二天,乘客開始在自己的船艙內隔離,食物則由船員送到乘客房間。

朗尼說:「而且已經逐步取消所有公開活動,大家在自己房間裡看電視,還有派手工我們在自己房間裡做。」

至尊公主號週一已停靠在東灣奧克蘭港(屋崙港),船上乘客會分批下船,朗尼夫婦被安排在週二早上8點半下船,然後由專車送往位於Fairfiled的Travis空軍基地隔離14天。

朗尼說:「我聽不到有任何恐慌、感染,大家都很平靜,今早我們出來的時候,大家都有說有笑,戴著口罩,船上有發口罩給我們,一下船就幫我們測量體溫,然後分批坐上旅遊巴士,我的那輛有40多人,各項手續做完後,就有輛警車在旅遊巴士前面帶路,直接來到軍營。」

朗尼表示,來到軍營後,每人都會收到一份新冠病毒的相關資料,而且每天會為隔離者測量體溫,但就不會做病毒測試,除非出現咳嗽、發燒、呼吸急促等症狀就要立即報告。

至於隔離的環境,朗尼覺得房間跟酒店一樣舒適。

朗尼說:「我們都想不到環境非常好,類似酒店式,而且工作人員招呼得也好,態度好,送來的資料也解釋的好。」

朗尼還說,他們可以活動的空間範圍也很大,有人在室外跑步、曬太陽,不過當局有貼出明顯告示,提醒隔離者一旦走出房門,就必須戴上口罩。

