至尊公主號郵輪灣區華裔乘客親述經歷（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

停靠在奧克蘭港（屋崙港）的至尊公主號郵輪，一名來自灣區的華裔乘客受訪講述經歷。

朗尼先生和太太於2月21號登上至尊公主號郵輪，由舊金山前往夏威夷和墨西哥，朗尼說，郵輪抵達夏威夷後，分別在4個島各停留一天，之後在海上有一天時間才會前往墨西哥。

上星期四，船長通知乘客，因為舊金山下船的一名北加州乘客因新冠肺炎死亡，政府和郵輪公司決定取消前往墨西哥的行程，返回舊金山。

朗尼接受電話訪問時說：「如果對於我來說，我就很平靜，因為我們已經是船上第二批乘客，我們是第二批，所以我們已經沒有甚麼特別感覺，也沒有恐慌。」

朗尼說，船長通知後的第二天，乘客開始在自己的船艙內隔離，食物則由船員送到乘客房間。

朗尼說：「而且已經逐步取消所有公開活動，大家在自己房間裡看電視，還有派手工我們在自己房間裡做。」

至尊公主號週一已停靠在東灣奧克蘭港（屋崙港），船上乘客會分批下船，朗尼夫婦被安排在週二早上8點半下船，然後由專車送往位於Fairfiled的Travis空軍基地隔離14天。

朗尼說：「我聽不到有任何恐慌、感染，大家都很平靜，今早我們出來的時候，大家都有說有笑，戴著口罩，船上有發口罩給我們，一下船就幫我們測量體溫，然後分批坐上旅遊巴士，我的那輛有40多人，各項手續做完後，就有輛警車在旅遊巴士前面帶路，直接來到軍營。」

朗尼表示，來到軍營後，每人都會收到一份新冠病毒的相關資料，而且每天會為隔離者測量體溫，但就不會做病毒測試，除非出現咳嗽、發燒、呼吸急促等症狀就要立即報告。

至於隔離的環境，朗尼覺得房間跟酒店一樣舒適。

朗尼說：「我們都想不到環境非常好，類似酒店式，而且工作人員招呼得也好，態度好，送來的資料也解釋的好。」

朗尼還說，他們可以活動的空間範圍也很大，有人在室外跑步、曬太陽，不過當局有貼出明顯告示，提醒隔離者一旦走出房門，就必須戴上口罩。

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