一款金針菇懷疑受到李斯特菌污染需要召回。

根據CDC的資料,需要召回的金針菇由韓國Sun Hong Foods食品公司出品,使用透明包裝袋,並有綠色標誌,寫有Enoki Mushroom和Product of Korea,重量為7.05盎司,或200克。

CDC指,該款金針菇疑似含有李斯特菌,已經導致4人死亡,30人送院治療。

CDC也呼籲市民如買了這款金針菇不要食用,應立即退回給商店或丟棄。

