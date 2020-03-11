美國長者對新型肺炎威脅有何感受

【KTSF 馮政浩報導】

新型冠狀病毒疫情嚴峻，在美國有約30人因病去世，死者當中大部分是70歲以上的長者，CNN的記者到過佛羅里達州中部一個退休人士社區，和長者談談感受。

武漢肺炎大流行的威脅似乎越來越近，佛羅里達州的官員憂心州內的大量長者會中招。

佛州州長Ron DeSantis說：「避開一些情況，例如郵輪、長程飛機、大批人群聚集。」

聯邦疾控中心（CDC）建議60歲以上的人士盡量保持社交距離，限制和其他人緊密接觸，避免到人群聚集地方，甚至有時要留在家中。

在佛州中部，一些長者明白處境，在這處Orlando外圍的一場壘球賽，大部分的球員是高齡人士，60幾70歲，有些更加80幾歲。

長者Roy Schwartz說：「他們叫我們不要碰拳頭，或是舉起前臂拍手打招呼，我們應該只是擦身而過，說聲球賽打得好。」

72歲的Rick Sanford則對任何改變生活方式的建議都並不熱衷。

Sanford說：「坦白講，我認為這些是假的，每個人應該自己決定。」

和記者談過的其他人就顯得很關注，包括剛剛夠80歲的Mick Mcevilly。

Mcevilly說：「似乎我們也不可以挽手臂，令我有點擔憂，我們將會限制旅遊，留在這裡。」

記者採訪過的長者，有不少取消了或是考慮取消坐郵輪及海外旅遊，不過有人仍然參與大型公眾活動，因為在佛州這個退休社區，這些差不多是他們每日的慣常生活，這類是專家所指的緊密接觸情況，令病毒有機會急速傳播的，也有長者就對增加限制有質疑。

Donna Callahan說：「我認為是做多了，真的，我知道媒體是要報導，但你若健康，看來病毒只是像流感一般，並不是太差。」

特朗普總統曾經說過類似的見解，但眾多專家指出他輕視風險是錯誤的。

Trump說：「死亡，我不要有人死亡，在過去一段長時間，當民眾患了流感，平均36,000人死亡，我以前未有聽過這個數字，我會感到震驚。」

佛州不少長者投票給特朗普，雖然他們是新型肺炎高風險族群，但有很多仍然相信特朗普。

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