美國長者對新型肺炎威脅有何感受

【KTSF 馮政浩報導】

新型冠狀病毒疫情嚴峻,在美國有約30人因病去世,死者當中大部分是70歲以上的長者,CNN的記者到過佛羅里達州中部一個退休人士社區,和長者談談感受。

武漢肺炎大流行的威脅似乎越來越近,佛羅里達州的官員憂心州內的大量長者會中招。

佛州州長Ron DeSantis說:「避開一些情況,例如郵輪、長程飛機、大批人群聚集。」

聯邦疾控中心(CDC)建議60歲以上的人士盡量保持社交距離,限制和其他人緊密接觸,避免到人群聚集地方,甚至有時要留在家中。

在佛州中部,一些長者明白處境,在這處Orlando外圍的一場壘球賽,大部分的球員是高齡人士,60幾70歲,有些更加80幾歲。

長者Roy Schwartz說:「他們叫我們不要碰拳頭,或是舉起前臂拍手打招呼,我們應該只是擦身而過,說聲球賽打得好。」

72歲的Rick Sanford則對任何改變生活方式的建議都並不熱衷。

Sanford說:「坦白講,我認為這些是假的,每個人應該自己決定。」

和記者談過的其他人就顯得很關注,包括剛剛夠80歲的Mick Mcevilly。

Mcevilly說:「似乎我們也不可以挽手臂,令我有點擔憂,我們將會限制旅遊,留在這裡。」

記者採訪過的長者,有不少取消了或是考慮取消坐郵輪及海外旅遊,不過有人仍然參與大型公眾活動,因為在佛州這個退休社區,這些差不多是他們每日的慣常生活,這類是專家所指的緊密接觸情況,令病毒有機會急速傳播的,也有長者就對增加限制有質疑。

Donna Callahan說:「我認為是做多了,真的,我知道媒體是要報導,但你若健康,看來病毒只是像流感一般,並不是太差。」

特朗普總統曾經說過類似的見解,但眾多專家指出他輕視風險是錯誤的。

Trump說:「死亡,我不要有人死亡,在過去一段長時間,當民眾患了流感,平均36,000人死亡,我以前未有聽過這個數字,我會感到震驚。」

佛州不少長者投票給特朗普,雖然他們是新型肺炎高風險族群,但有很多仍然相信特朗普。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。