【KTSF】

東灣Alameda市一名消防員確診新型肺炎,目前正在另一個縣接受治療。

據Alameda市府透露,該名消防員由3月5日起已接受治療,但沒有透露他目前身處在哪一個縣。

當局指,該名消防員工作的消防局,以至所有市府建築物都已徹底清潔,暫時未知該名消防員是隸屬哪一間消防局,局方正聯絡曾與該名消防員接觸的人士。

