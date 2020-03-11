傳南灣一分店有員工確診 大華99稱屬謠言（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

近期灣區僑界的社交媒體聊天群組上盛傳一則消息，說大華99超市Milpitas分店有一名員工確診新型肺炎，導致該門店暫時關閉，大華99總公司週二接受本台專訪，強調這是一則謠言，該公司並未有員工染病，所有分店也都照常開門營業。

位於Daly City的這間大華超市，週二中午仍有不少顧客前來消費，架上包括米和乾貨，貨源相當充足，消費者喜歡囤積的泡麵，還特地以整箱整箱的備貨，還有近日到處在搶購的衛生紙也還有不少，只有少數的貨架空蕩蕩，還有待補貨，結帳的收銀員們也都戴著口罩。

不過週末期間，灣區僑界卻盛傳一個消息，說大華超市位於Milpitas的分店，有一名員工染上新型肺炎，導致分店關閉，消息一出，大華總公司電話應接不暇。

公司高層週二接受本台專訪，強調有關消息是謠言，他們沒有員工染病，也沒有分店關門。

說：「最近在網路上或社交媒體的群組有很多謠言，關於我們超市的，其實大華超市這段期間，我們盡力提供服務，還有我們最好的產品給我們客人，我們所有的店都照常營業。」

大華99超市強調其嚴謹抗疫，不但沒有因為疫情出現差異服務，更加提高衛生標準，包括加強員工清潔衛生，清潔貨架和收銀台，提供消毒液給顧客，對員工防疫的管理方面，也以聯邦疾控中心（CDC）的指引把關。

說：「我們就暫停要求我們員工去二級或三級的疫區工作，同時如果他們從這些地方回來，我們會要求他們自我隔離14天，這些都是確保我們員工和客人做出的安排。」

與此同時，大華99超市的生意，並未因為這起謠言受到影響，反而因為近期疫情的關係，導致民眾囤貨潮，過去幾個星期銷售明顯上升。

說：「特別是一些應急、災情應急的貨品，相對我們貨品的儲備量是足夠的，大家不需要擔心，另外就是這些產品，我們有不同的生產來源，很多我們產品都是美國本土生產，所以供應量是足夠的。」

不過隨著科技的進步，以及電子商務消費習慣的改變，近年來上網買菜逐漸成為趨勢，像是華人創辦的網上購物平台Weee!，在疫情期間就格外受到熱捧。

對此經營實體超市生意為主的大華超市，也開始擴展網上業務，在網上購物平台Shipt.com推出上網買菜服務，打出同日送貨的口號來競爭。

大華超市也表示，在這段期間他們的供貨非常的充足，即使出現了囤貨的現象，他們還是會繼續補貨，消費者不需要過於驚慌，也不需要搶購。

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