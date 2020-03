傳南灣一分店有員工確診 大華99稱屬謠言（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

近期灣區僑界的社交媒體聊天群組上盛傳一則消息,說大華99超市Milpitas分店有一名員工確診新型肺炎,導致該門店暫時關閉,大華99總公司週二接受本台專訪,強調這是一則謠言,該公司並未有員工染病,所有分店也都照常開門營業。

位於Daly City的這間大華超市,週二中午仍有不少顧客前來消費,架上包括米和乾貨,貨源相當充足,消費者喜歡囤積的泡麵,還特地以整箱整箱的備貨,還有近日到處在搶購的衛生紙也還有不少,只有少數的貨架空蕩蕩,還有待補貨,結帳的收銀員們也都戴著口罩。

不過週末期間,灣區僑界卻盛傳一個消息,說大華超市位於Milpitas的分店,有一名員工染上新型肺炎,導致分店關閉,消息一出,大華總公司電話應接不暇。

公司高層週二接受本台專訪,強調有關消息是謠言,他們沒有員工染病,也沒有分店關門。

說:「最近在網路上或社交媒體的群組有很多謠言,關於我們超市的,其實大華超市這段期間,我們盡力提供服務,還有我們最好的產品給我們客人,我們所有的店都照常營業。」

大華99超市強調其嚴謹抗疫,不但沒有因為疫情出現差異服務,更加提高衛生標準,包括加強員工清潔衛生,清潔貨架和收銀台,提供消毒液給顧客,對員工防疫的管理方面,也以聯邦疾控中心(CDC)的指引把關。

說:「我們就暫停要求我們員工去二級或三級的疫區工作,同時如果他們從這些地方回來,我們會要求他們自我隔離14天,這些都是確保我們員工和客人做出的安排。」

與此同時,大華99超市的生意,並未因為這起謠言受到影響,反而因為近期疫情的關係,導致民眾囤貨潮,過去幾個星期銷售明顯上升。

說:「特別是一些應急、災情應急的貨品,相對我們貨品的儲備量是足夠的,大家不需要擔心,另外就是這些產品,我們有不同的生產來源,很多我們產品都是美國本土生產,所以供應量是足夠的。」

不過隨著科技的進步,以及電子商務消費習慣的改變,近年來上網買菜逐漸成為趨勢,像是華人創辦的網上購物平台Weee!,在疫情期間就格外受到熱捧。

對此經營實體超市生意為主的大華超市,也開始擴展網上業務,在網上購物平台Shipt.com推出上網買菜服務,打出同日送貨的口號來競爭。

大華超市也表示,在這段期間他們的供貨非常的充足,即使出現了囤貨的現象,他們還是會繼續補貨,消費者不需要過於驚慌,也不需要搶購。

