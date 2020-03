南舊金山一中學生曾接觸確診患者 學校沒停課惹家長擔憂（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南舊金山Westbrough中學一名學生曾接觸過一位確診者,學校週日已對校園全面消毒,並將此消息告知家長,但就沒有宣佈停課,以致仍有家長感到擔憂。

Westbrough中學學生週一仍有去學校上課,有送子女去學校的家長說,學生人數要比往常少。

家長李適萍(Mina Li)說:「平時有一批小朋友管理學校交通,也都見不到人,連老師也不見了,去到覺得很冷清。」

南舊金山聯合學區週末期間接到San Mateo縣衛生部的通知,表示南舊金山Westbrough中學有一名學生接觸過一名感染者,學校已於週日對校園全面消毒及清潔,包括桌椅、廁所、電腦、更衣室、水池、門把手、辦公室及公共區域等,學區總監同時在網站發文,強調校內目前沒有學生確診個案,因此照常上課。

南舊金山聯合校區發言人馮浩然(Peter Feng)說:「因為發生在週末,所以我們週末做清潔,我們第二天可以照常上課,因為發生在週末,我們無須關閉學校,如果發生在週間,也許學校就要關閉做清潔。」

不過仍有家長擔心校園的衛生情況。

李適萍說:「大家就會覺得你說有消毒,我又不知道消毒的乾淨程度,而且現在這個病很多人覺得,既然已經有人接觸確診個案,如果繼續讓小朋友上學,是不是很危險呢?」

校區表示,曾與新冠肺炎病人接觸過的學生,已被要求在家隔離14天,校區會依據San Mateo縣衛生部的指引,決定是否停課。

馮浩然說:「如果校內有學生確診,那麼章程就是我們會關校一段時間,根據它對社區的危害程度。」

校區表示,如果家長擔心病毒傳染,可以自行決定子女是否去學校上課,不過根據加州教育條例,只有學生生病才允許缺課,但不能以擔心某事為藉口而不來上課,學校會保障學生的衛生安全。

馮浩然說:「我們保證校區所有學校,第一,全天都會清潔並消毒,第二,保證廁所都有洗手液,讓大家能洗手。」

另外,San Mateo Foster City學區也有類似事件,一名Abbott中學學生和另一名Laurel小學學生,分別接觸過新冠肺炎患者,但學生都沒有發病,因此只採取自行隔離。

校區在上週五晚間得知消息後,已在週末對兩所學校設施進行深度消毒清潔,因此也沒有宣佈停課。

除了中小學之外,灣區週一至少有4間大學因為擔心新型肺炎疫情,而宣佈停止面對面授課,改為網路教學,包括柏克萊加大、舊金山州大、聖荷西州大,以及舊金山藝術大學,史丹福大學已從上星期開始改為網路授課,Santa Clara大學也通知學生,隨時可能改為網路教學。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。