南舊金山一中學生曾接觸確診患者 學校沒停課惹家長擔憂（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南舊金山Westbrough中學一名學生曾接觸過一位確診者，學校週日已對校園全面消毒，並將此消息告知家長，但就沒有宣佈停課，以致仍有家長感到擔憂。

Westbrough中學學生週一仍有去學校上課，有送子女去學校的家長說，學生人數要比往常少。

家長李適萍（Mina Li）說：「平時有一批小朋友管理學校交通，也都見不到人，連老師也不見了，去到覺得很冷清。」

南舊金山聯合學區週末期間接到San Mateo縣衛生部的通知，表示南舊金山Westbrough中學有一名學生接觸過一名感染者，學校已於週日對校園全面消毒及清潔，包括桌椅、廁所、電腦、更衣室、水池、門把手、辦公室及公共區域等，學區總監同時在網站發文，強調校內目前沒有學生確診個案，因此照常上課。

南舊金山聯合校區發言人馮浩然（Peter Feng）說：「因為發生在週末，所以我們週末做清潔，我們第二天可以照常上課，因為發生在週末，我們無須關閉學校，如果發生在週間，也許學校就要關閉做清潔。」

不過仍有家長擔心校園的衛生情況。

李適萍說：「大家就會覺得你說有消毒，我又不知道消毒的乾淨程度，而且現在這個病很多人覺得，既然已經有人接觸確診個案，如果繼續讓小朋友上學，是不是很危險呢？」

校區表示，曾與新冠肺炎病人接觸過的學生，已被要求在家隔離14天，校區會依據San Mateo縣衛生部的指引，決定是否停課。

馮浩然說：「如果校內有學生確診，那麼章程就是我們會關校一段時間，根據它對社區的危害程度。」

校區表示，如果家長擔心病毒傳染，可以自行決定子女是否去學校上課，不過根據加州教育條例，只有學生生病才允許缺課，但不能以擔心某事為藉口而不來上課，學校會保障學生的衛生安全。

馮浩然說：「我們保證校區所有學校，第一，全天都會清潔並消毒，第二，保證廁所都有洗手液，讓大家能洗手。」

另外，San Mateo Foster City學區也有類似事件，一名Abbott中學學生和另一名Laurel小學學生，分別接觸過新冠肺炎患者，但學生都沒有發病，因此只採取自行隔離。

校區在上週五晚間得知消息後，已在週末對兩所學校設施進行深度消毒清潔，因此也沒有宣佈停課。

除了中小學之外，灣區週一至少有4間大學因為擔心新型肺炎疫情，而宣佈停止面對面授課，改為網路教學，包括柏克萊加大、舊金山州大、聖荷西州大，以及舊金山藝術大學，史丹福大學已從上星期開始改為網路授課，Santa Clara大學也通知學生，隨時可能改為網路教學。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。