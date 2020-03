美股主要指數週二強力反彈 專家料股市續劇烈波動

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市繼續大幅波動,週一暴跌之後,美股主要指數週二強力反彈,勁升接近5%,紐約期油也反彈,每桶重上34元水平。

美股週二全日大幅波動,週一暴跌接近8%之後,主要指數週二強力反彈,勁升接近5%,收復週一的部份失地,道瓊斯飆升1,167點,Nasdaq也勁升135點。

股市反彈,主要因為投資者期望特朗普政府採取措施,包括挽救受疫情影響的商業,好像航空和郵輪業等,航空股週二反彈飆升,聯航(United)和American航空股價上漲12%至15%不等。

不過,金融投資機構Allianz的總經濟顧問Mohamed El-Erian接受媒體訪問時提醒投資者,道瓊斯指數週一暴跌2,013點,是2008年金融海嘯以來最大跌幅,這跌勢可能還未見底,主要是考慮到肺炎疫情繼續在全球爆發,未知將會蔓延到甚麼程度,以及對經濟有何衝擊,因此他認為,在現階段「趁跌入市」這概念可能不適用。

他預測,未來股市的走勢仍會劇烈波動。

肺炎疫情在全球爆發,與旅遊運輸相關的行業大受衝擊,就以美國三大航空公司為例,全球每天載客量有60萬人次的American航空表示,即時停飛費城至羅馬航線至4月底為止,將於夏天縮減一成的國際航線,當中包括削減跨太平洋航線55%,減少美國本土航班7.5%,同時押後訓練新的機師和空中服務員。

以收益計,作為全球最大航空公司的Delta,也削減國際航班20%至25%,縮減美國航線10%至15%。

Delta又說,如果疫情惡化,還會採取更進一步行動,Delta也開源節流,包括押後退休金配款和暫停股票回購。

此外,聯航在4月份削減國內航線一成,和削減國際航線二成,5月份也計劃這樣做,聯航呼籲員工自願放無薪假期。

聯航又說,已經安排額外20億元的銀行借貸,來保存公司的財務彈性,令流動資金增加至80億元。

聯航也正在評估旗下的資產,包括飛機、引擎、零件等項目,是否可以作為附屬擔保物,向銀行借更多錢週轉。

國際空運協會表示,航空的需求正以兩位數字下跌,許多航線的人流更加死寂一片。

美國旅遊協會預測,在未來幾個月,肺炎疫情將會中斷外來旅客流,特別是來自亞洲市場的遊客。

