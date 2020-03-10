美股主要指數週二強力反彈 專家料股市續劇烈波動

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市繼續大幅波動，週一暴跌之後，美股主要指數週二強力反彈，勁升接近5%，紐約期油也反彈，每桶重上34元水平。

美股週二全日大幅波動，週一暴跌接近8%之後，主要指數週二強力反彈，勁升接近5%，收復週一的部份失地，道瓊斯飆升1,167點，Nasdaq也勁升135點。

股市反彈，主要因為投資者期望特朗普政府採取措施，包括挽救受疫情影響的商業，好像航空和郵輪業等，航空股週二反彈飆升，聯航（United）和American航空股價上漲12%至15%不等。

不過，金融投資機構Allianz的總經濟顧問Mohamed El-Erian接受媒體訪問時提醒投資者，道瓊斯指數週一暴跌2,013點，是2008年金融海嘯以來最大跌幅，這跌勢可能還未見底，主要是考慮到肺炎疫情繼續在全球爆發，未知將會蔓延到甚麼程度，以及對經濟有何衝擊，因此他認為，在現階段「趁跌入市」這概念可能不適用。

他預測，未來股市的走勢仍會劇烈波動。

肺炎疫情在全球爆發，與旅遊運輸相關的行業大受衝擊，就以美國三大航空公司為例，全球每天載客量有60萬人次的American航空表示，即時停飛費城至羅馬航線至4月底為止，將於夏天縮減一成的國際航線，當中包括削減跨太平洋航線55%，減少美國本土航班7.5%，同時押後訓練新的機師和空中服務員。

以收益計，作為全球最大航空公司的Delta，也削減國際航班20%至25%，縮減美國航線10%至15%。

Delta又說，如果疫情惡化，還會採取更進一步行動，Delta也開源節流，包括押後退休金配款和暫停股票回購。

此外，聯航在4月份削減國內航線一成，和削減國際航線二成，5月份也計劃這樣做，聯航呼籲員工自願放無薪假期。

聯航又說，已經安排額外20億元的銀行借貸，來保存公司的財務彈性，令流動資金增加至80億元。

聯航也正在評估旗下的資產，包括飛機、引擎、零件等項目，是否可以作為附屬擔保物，向銀行借更多錢週轉。

國際空運協會表示，航空的需求正以兩位數字下跌，許多航線的人流更加死寂一片。

美國旅遊協會預測，在未來幾個月，肺炎疫情將會中斷外來旅客流，特別是來自亞洲市場的遊客。

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