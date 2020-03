【有線新聞】

美國本土疫情繼續擴大,確診人數達755人 ,增至26人死亡,再有國會議員曾與確診者接觸,要自我隔離。

共和黨眾議員蓋茨(Matt Gaetz)2月底在「保守派政治行動大會」上,與後來確診的出席者有接觸。

報道引述消息指,蓋茨之後到過特朗普的莊園,與總統吃飯,同場還有巴西總統博爾索納羅。

蓋茨又與特朗普一起乘搭空軍一號,蓋茨說自己沒有病徵,已做病毒測試,會自我隔離14日。

特朗普總統見記者時,沒有透露有無接受病毒檢測,白宮其後指特朗普無與確診者密切接觸,亦無病徵,所以沒檢測。

