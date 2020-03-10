特朗普繼續對疫情派定心丸 正與國會討論紓困措施

【KTSF 江良慧報導】

美國至今累計有超過600宗病例，26人死亡，當中22人在華盛頓州，包括加州在內多個州宣布進入緊急狀態，面對病例增加，特朗普總統週一繼續向國民派定心丸，而他的政府對疫情的處理也繼續遭到抨擊。

特朗普週一早上連出13個推文，當中對市場劇烈波動他表示，油國抛售石油令油價插水，對消費者是好消息，因為加油時可以付少些錢。

對於武漢肺炎疫情擴散引起恐慌，他就指出：「去年有37,000美國人死於流行感冒，而每年流感季節，人人生活如常，經濟照樣運行，幾時見過市場因為流感而關閉，目前美國有546宗確診，22人死亡，相比於流感的疫情，大家不妨想想。」

在之前，他曾叫新型肺炎患者繼續上班，遭到美國國內外輿論一片非議之聲，他的班子對疫情也被指發出錯誤的信息，令人以為疫情不嚴重，檢疫緩慢也是受到垢病的問題之一，CDC的專家都承認有問題。

對此，特朗普說爆發疫情的州會得到測試劑，衛生部長上週已表示，最遲這個週末會有400萬劑可用。

國務卿蓬佩奧也叫人不用擔心，蓬佩奧上週也指責中國的錯誤信息令美國低估疫情，他指病毒的源頭來自中國武漢，因此兩度公開聲稱是武漢病毒與武漢肺炎，中方就反指美方這個講法可恥。

特朗普週一召開記者會，透露政府週二會與國會兩院討論，降低工資稅以及大幅紓困措施，包括向小商業提供貸款，並同民航業郵輪業者與酒店業者合作共渡時艱。

他表示，政府會與大中小企業合作，令他們不致於因為這場外來的疫情而受創傷，他也強調政府會照顧美國公眾，並感謝防疫抗疫隊伍。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。