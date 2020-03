【KTSF】

南灣Sunnyvale上週六發生一宗車禍引發的致命槍擊案,造成一死一傷,亞裔疑犯被警方拘捕。

警方在上週六下午約4點25分接報,趕赴Homestead路夾Linnet Lane附近。

警方指,受害人車輛和疑犯車輛發生輕微碰撞,受害人將車靠邊,準備交換信息期間,疑犯涉嫌向受害人車內連開多槍,導致車內的男司機當場死亡,女乘客受輕傷。

案發3小時後,警方在聖荷西逮捕23歲聖荷西男子Jason Tahara,並在他車內發現多支槍、高用量彈夾、防彈背心及超過400發子彈。

Tahara涉嫌觸犯謀殺等控罪目前羈押候審,任何人如有案件線索,請和警方聯繫。

