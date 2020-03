【KTSF】

舊金山緊急事務管理局週二公布,舊金山再多一宗新型肺炎確診個案,患者目前正在醫院治療。

當局透露,該名患者曾與另一名確診患者接觸,為保障病人的私隱,局方不會公布該名患者的更多資料。

計入新增的病例,舊金山目前累計有14宗確診個案。

There is 1 new case to report today. The person is currently hospitalized. The person has had known contact with a person with confirmed COVID-19.​