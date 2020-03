【KTSF】

因新型肺炎疫情而在上週緊急關閉的舊金山Lowell高中,計劃週三重開,而灣區有多間大專院校因應疫情而取消在校課程。

舊金山聯合校區週一晚決定,上週因新型肺炎疫情緊急關閉的Lowell高中將會在週三重開,到目前為止,該名家長確診感染的學生,並沒有出現任何病徵。

另外,灣區多間大專院校因應疫情,相繼取消在校課程,改為網上或遠程教學,當中包括柏克萊加大、舊金山州立大學、舊金山市立大學、舊金山藝術大學、聖荷西州立大學、Santa Clara大學和史丹福大學等。

