灣區出現首宗死亡個案 舊金山增撥經費抗疫（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

南灣Santa Clara縣出現全灣區首宗死亡個案,而舊金山週一亦新增5宗確診,累計有13宗,市長布里德宣布動用緊急基金,加強對無家可歸者及散房居民的防疫工作。

Santa Clara縣週一並無新增確診個案,不過縣衛生局證實,一名早前確診新型肺炎的60多歲女患者死亡,這宗亦是灣區首宗死亡個案。

縣衛生局指出,死亡患者是縣內第3宗確診,局方在2月28日對外公布,她確診前並沒有外遊或與其他確診者接觸的紀錄,相信是當地第一宗社區感染個案,而患者過去數星期一直住院,到週一早上在El Camino醫院去世。

衛生局向死者的家人致以慰問,並指在公共健康上,現正面對巨大挑戰,首要的目標是保障市民的安全,將病毒傳播的風險減到最低。

至於在舊金山,週一就新增5宗確診,累計患者增至13人,衛生局表示,新確診的病人目前正居家隔離,情況良好,這5人都曾與其他確診者接觸過,為保障病人私隱,局方不會透露任何關於患者的其他資料。

市長布里德及市參事佩斯金週一宣布撥出500萬元緊急基金,加強對無家可歸者及散房居民的防疫工作,包括資助支援中心及散房的額外清潔工作,為住在散房而有需要的居民提供上門送餐服務等,希望減少他們外出及在公共地方聚集的時間。

而市府會繼續與非牟利機構及散房大廈業主保持溝通,以應對各種最新的情況。

東灣Contra Costa縣週一亦未有新增個案。

柏克萊加大宣布,為了防止病毒在校園傳播,從週二起將會取消大部分的課堂,進行實驗的課及體育課等就除外,但仍然會人與人之間的接觸,直至春假完結,即是到3月29日,到時會再決定是否讓學生回校上課,在這段期間校方將改為網上授課。

此外,在校園範圍內,超過150人以上的大型活動亦會取消。

灣區其他大專院校,例如是史丹福大學,亦已經採取類似的措施。

全加州方面,未計算至尊公主號上的確診者一共有133宗確診個案,24宗是撤僑人士,其餘的經外遊、人傳人及社區感染等,有超過10,300人經舊金山及LAX洛杉磯國際機場回美後正在自我隔離。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。