南灣Santa Clara縣確診個案達到43宗,其中有21宗是通過社區傳染,縣衛生局週一晚發出大型活動禁令。

這項禁令將會在3月11日星期三零時開始生效,並持續3個星期,這段期間禁止舉行有超過1,000人聚集的活動。

但禁令不包括機場、購物中心、公共交通,也不包括超市和辦公樓。

聖荷西SAP Center表示,會遵守禁令,並重新審視各個已經安排的活動。

