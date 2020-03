【KTSF】

中半島San Mateo縣目前有9宗病例,所有患者都是成年人。

San Mateo縣公共衛生局在官網發布的資料顯示,縣內有4宗CDC確診個案,另外有5宗準確診個案,有待CDC最後確診。

所有患者都是成年人,沒有兒童確診。

