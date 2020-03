新冠肺炎疫情下如何保護自己免受感染（視頻）

【KTSF 張馨藝報導】

面對疫情,我們要如何在保護自己呢?專家指出,其實預防措施很簡單,但關鍵要用對的方法去做。

公共衛生專家表示,在疫情的影響下,每個人都應該在公共場所變成”病毒恐懼症”。

那麼有哪些簡單的行為習慣,我們現在應該養成呢?首先當然是勤洗手,但一定要用對方法。

美國科學家聯會代表Eric Feigl-Ding說:「我們需要注意,自己所碰觸到的物品,盡可能的乾淨。」

專家亦指出,洗手應超過20秒鐘,而大多數人只洗少於5至10秒鐘,合理的洗手還有更多細節需要注意,包括手指要搓到,尤其是指甲縫。

Feigl-Ding說,指甲縫是手上最髒的部分,指縫之間和戒指下面也可以藏很多細菌,在擦洗手指20秒後,用水沖洗乾淨,擦乾手之後,確保用紙巾把水龍頭關掉,因為這裡也是髒的。

專家還建議,用紙巾觸摸門把手,用手肘或手背去按電梯鍵。

關於握手,專家表示,可以用碰拳代替,但我們也無法一直避免握手,那麼消毒洗手液便成為很好的選擇,來聽聽專家對其看法及個人衛生方面的建議。

前聯邦衛生及人類服務局副助理局長Chris Meekins說:「這點很重要,因為你不知道他們是否有感冒或者病毒。」

在握手後用消毒洗手液清潔並等其晾乾,如果有一段時間沒洗手,就不要用手觸摸臉和嘴。

Feigl-Ding說:「我認為消毒洗手液在我們出門和接待人時很實用,但我不認為它是唯一解決方法。」

他認為,肥皂在很多方面更有效,肥皂的特性實際上有助於分解病毒微粒。

如果你準備出行,專家表示,你周圍的環境至關重要。

Feigl-Ding說,當你進入出租車、飛機、火車時,用濕巾擦一下,對你會觸及的範圍也很有幫助,如果在平價餐廳,我會格外小心,用濕巾把餐具所在的地方擦乾淨,因為那正是感染點,我不認為大家應該變得多疑起來,只要多留意自己觸碰過的地方,並且更重要的是,記得在觸摸過東西後勤洗手就好了。

總而言之,專家建議大家應該比平時更小心,但不必擔心害怕。

