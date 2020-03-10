新冠肺炎疫情下如何保護自己免受感染（視頻）

【KTSF 張馨藝報導】

面對疫情，我們要如何在保護自己呢？專家指出，其實預防措施很簡單，但關鍵要用對的方法去做。

公共衛生專家表示，在疫情的影響下，每個人都應該在公共場所變成”病毒恐懼症”。

那麼有哪些簡單的行為習慣，我們現在應該養成呢？首先當然是勤洗手，但一定要用對方法。

美國科學家聯會代表Eric Feigl-Ding說：「我們需要注意，自己所碰觸到的物品，盡可能的乾淨。」

專家亦指出，洗手應超過20秒鐘，而大多數人只洗少於5至10秒鐘，合理的洗手還有更多細節需要注意，包括手指要搓到，尤其是指甲縫。

Feigl-Ding說，指甲縫是手上最髒的部分，指縫之間和戒指下面也可以藏很多細菌，在擦洗手指20秒後，用水沖洗乾淨，擦乾手之後，確保用紙巾把水龍頭關掉，因為這裡也是髒的。

專家還建議，用紙巾觸摸門把手，用手肘或手背去按電梯鍵。

關於握手，專家表示，可以用碰拳代替，但我們也無法一直避免握手，那麼消毒洗手液便成為很好的選擇，來聽聽專家對其看法及個人衛生方面的建議。

前聯邦衛生及人類服務局副助理局長Chris Meekins說：「這點很重要，因為你不知道他們是否有感冒或者病毒。」

在握手後用消毒洗手液清潔並等其晾乾，如果有一段時間沒洗手，就不要用手觸摸臉和嘴。

Feigl-Ding說：「我認為消毒洗手液在我們出門和接待人時很實用，但我不認為它是唯一解決方法。」

他認為，肥皂在很多方面更有效，肥皂的特性實際上有助於分解病毒微粒。

如果你準備出行，專家表示，你周圍的環境至關重要。

Feigl-Ding說，當你進入出租車、飛機、火車時，用濕巾擦一下，對你會觸及的範圍也很有幫助，如果在平價餐廳，我會格外小心，用濕巾把餐具所在的地方擦乾淨，因為那正是感染點，我不認為大家應該變得多疑起來，只要多留意自己觸碰過的地方，並且更重要的是，記得在觸摸過東西後勤洗手就好了。

總而言之，專家建議大家應該比平時更小心，但不必擔心害怕。

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