新澤西州出現首位確診患者 華裔醫生助理憂病情惡化

【KTSF 江良慧報導】

全美目前已經有超過600宗新型冠狀病毒確診病例,波及全國36個州,路易斯安納州週一就宣布首宗確診個案,在紐約州,紐約和新澤西州的港口管理局局長證實染病,而新澤西州首名確診的患者,一名華裔醫生助理就公開表示,擔心自己的病情。

James Cai是新澤西州首個確診患者,上星期二開始在當地一間大學醫院留醫,他不肯定自己是否會康復,他說情況一天比一天差。

32歲的Cai是紐約市一間醫療中心的醫生助理,上週末在時代廣場一間酒店參加醫療會議後開始不適,他先去急診中心求診,之後再去一間大學醫院的急症室。

Cai說:「他們做掃描,發現我可能有冠狀病毒,就是很快發生。」

新澤西州至今已經有11宗確診個案,康涅狄格有4宗,紐約州超過140宗。

紐約市學校已經取消所有到海外的旅行,市府僱員所有非必要的海外公幹行程也全部取消,市府也會向因為疫情受打擊的小商業提供財政援助。

紐約州州長Andrew Cuomo表示,要阻截病毒傳播,一定要儘早發現感染人士,他希望CDC可以早日批准長島這化驗所進行病毒檢測。

Cuomo說:「我認為CDC開始已經很慢,然後持續仍是很慢。」

另外,由於州內的搓手液短缺,和有人乘機抬高價格,州政府決定推出紐約州的搓手液,由監獄的囚犯製作,預計每星期可以提供約10萬加侖免費的搓手液給政府機構、學校和公共交通管理局和監獄等使用。

Cai說「很多人說,沒關係,不要戴口罩,我不相信,我可能就是有人打噴嚏時感染。」

Cai說自己不抽煙,也沒有其他病,但他兩個肺都很快受感染,他呼籲所有人都要嚴陣以待,已經被隔離的Cai表示,擔心自己病情,希望可以再見妻子和女兒。

Cai說:「倘若我捱不過,我相信我可以挺過去,但萬一,至少我們可見多幾面。」

