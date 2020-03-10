新澤西州出現首位確診患者 華裔醫生助理憂病情惡化

【KTSF 江良慧報導】

全美目前已經有超過600宗新型冠狀病毒確診病例，波及全國36個州，路易斯安納州週一就宣布首宗確診個案，在紐約州，紐約和新澤西州的港口管理局局長證實染病，而新澤西州首名確診的患者，一名華裔醫生助理就公開表示，擔心自己的病情。

James Cai是新澤西州首個確診患者，上星期二開始在當地一間大學醫院留醫，他不肯定自己是否會康復，他說情況一天比一天差。

32歲的Cai是紐約市一間醫療中心的醫生助理，上週末在時代廣場一間酒店參加醫療會議後開始不適，他先去急診中心求診，之後再去一間大學醫院的急症室。

Cai說：「他們做掃描，發現我可能有冠狀病毒，就是很快發生。」

新澤西州至今已經有11宗確診個案，康涅狄格有4宗，紐約州超過140宗。

紐約市學校已經取消所有到海外的旅行，市府僱員所有非必要的海外公幹行程也全部取消，市府也會向因為疫情受打擊的小商業提供財政援助。

紐約州州長Andrew Cuomo表示，要阻截病毒傳播，一定要儘早發現感染人士，他希望CDC可以早日批准長島這化驗所進行病毒檢測。

Cuomo說：「我認為CDC開始已經很慢，然後持續仍是很慢。」

另外，由於州內的搓手液短缺，和有人乘機抬高價格，州政府決定推出紐約州的搓手液，由監獄的囚犯製作，預計每星期可以提供約10萬加侖免費的搓手液給政府機構、學校和公共交通管理局和監獄等使用。

Cai說「很多人說，沒關係，不要戴口罩，我不相信，我可能就是有人打噴嚏時感染。」

Cai說自己不抽煙，也沒有其他病，但他兩個肺都很快受感染，他呼籲所有人都要嚴陣以待，已經被隔離的Cai表示，擔心自己病情，希望可以再見妻子和女兒。

Cai說：「倘若我捱不過，我相信我可以挺過去，但萬一，至少我們可見多幾面。」

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