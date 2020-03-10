密蘇里州有確診者家人不遵守居家隔離擅自外出

【KTSF 馮政浩報導】

在密蘇里州聖路易市兩間天主教學校，因為有學生的姐姐感染新型冠狀病毒，暫時停課，據悉學生的家人不遵守居家隔離指引，擅自外出。

聖路易市行政官員Sam Page說：「病人在上星期四3月5日和我們的電話熱線聯絡，同一日縣衛生官員指示病人和家人在LeDoux家居自我隔離。」

Page在兩日內第二次向公眾宣布當地首宗可能感染個案，官員稱，他們當初信任病者家庭，會有常識和顧及社區利益，留在家中。

Page說：「這個家庭對這情況真是兩面反應，展示出民眾對新冠病毒那些反應是應該，那些是不應該。」

Page表示，病患的父親和妹妹，期間到Ritz Carlton酒店參加父女舞會，她女兒就讀Oaks Hills School，校方宣布會關閉學校，衛生當局和學校官員聯手確保學生職員安全，Page亦表示不斷和病患家庭聯絡。

Page說：「縣政府衛生主任今日通知他必須留在家中，否則會發出正式隔離令，要他們及整個家庭按照法例規定強制留在家中。」

暫時未知舞會有多少人，有沒有其他學校學生參與，也不知這對父女和其他人逗留多久，Page對出席舞會者和社區發訊息。

Page說：「我們會準備好，也就是說我們監察疫情爆發，現已遍及全球，並正在蔓延，我們會和州及聯邦政府，以及本地醫護團體聯絡，我們會計劃及定出最佳策略評估選項。」

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