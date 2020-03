密蘇里州有確診者家人不遵守居家隔離擅自外出

【KTSF 馮政浩報導】

在密蘇里州聖路易市兩間天主教學校,因為有學生的姐姐感染新型冠狀病毒,暫時停課,據悉學生的家人不遵守居家隔離指引,擅自外出。

聖路易市行政官員Sam Page說:「病人在上星期四3月5日和我們的電話熱線聯絡,同一日縣衛生官員指示病人和家人在LeDoux家居自我隔離。」

Page在兩日內第二次向公眾宣布當地首宗可能感染個案,官員稱,他們當初信任病者家庭,會有常識和顧及社區利益,留在家中。

Page說:「這個家庭對這情況真是兩面反應,展示出民眾對新冠病毒那些反應是應該,那些是不應該。」

Page表示,病患的父親和妹妹,期間到Ritz Carlton酒店參加父女舞會,她女兒就讀Oaks Hills School,校方宣布會關閉學校,衛生當局和學校官員聯手確保學生職員安全,Page亦表示不斷和病患家庭聯絡。

Page說:「縣政府衛生主任今日通知他必須留在家中,否則會發出正式隔離令,要他們及整個家庭按照法例規定強制留在家中。」

暫時未知舞會有多少人,有沒有其他學校學生參與,也不知這對父女和其他人逗留多久,Page對出席舞會者和社區發訊息。

Page說:「我們會準備好,也就是說我們監察疫情爆發,現已遍及全球,並正在蔓延,我們會和州及聯邦政府,以及本地醫護團體聯絡,我們會計劃及定出最佳策略評估選項。」

