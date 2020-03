【KTSF 馮政浩報導】

老牌快餐店McDonald’s推出兩款最新版本的漢堡包,現正限時供應。

其中一款叫”Little Mac”,同之前的芝士漢堡差不多,有一塊肉餅同特別醬料,售價為2.29元。

另外一款叫”Double Big Mac”,則有4塊肉餅,含熱量720卡路里和43克脂肪,售價為5.49元。

而原先普通的Big Mac就每個3.99元。

