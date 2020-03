日本推新一輪4,308億日圓紓困措施 炒賣口罩可判監

【KTSF】

日本再多30人確診,累計個案超過1,220宗,日本政府推出新一輪4,300億日圓的紓困措施,並向國會提交修正案,通過後最快星期六開始,可因應疫情發布緊急事態。

內閣開會決定將新型肺炎納入流感對策法,為期兩年,一旦判斷疫情在全國蔓延,嚴重影響國民生活和經濟,政府就可發布緊急事態。

在特定區域和時間,要求居民避免外出,學校停課和暫停開放公眾設施等,甚至毋須得到地主或業主同意,設立臨時醫療設施。

修正案已獲最大在野黨立憲民主黨支持,幾乎肯定會在週五獲國會通過,翌日實施。

疫情嚴峻的北海道上月底進入緊急狀態,但並無法律效力。內閣官房長官菅義偉稱,現時未到發布緊急事態的情況,會考慮對民生的影響、慎重判斷。

政府同時推出第二輪紓困措施,總額4,308億日圓,包括向中小企提供免息免擔保貸款,規模達1.6萬億日圓,又會補助低收入人士,和因為停課而無法工作、留家照顧子女的家長。

政府也修改政令,週日起禁止炒賣口罩,違者最高監禁一年,罰款約7.4萬港元。

