日本推新一輪4,308億日圓紓困措施 炒賣口罩可判監

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日本再多30人確診，累計個案超過1,220宗，日本政府推出新一輪4,300億日圓的紓困措施，並向國會提交修正案，通過後最快星期六開始，可因應疫情發布緊急事態。

內閣開會決定將新型肺炎納入流感對策法，為期兩年，一旦判斷疫情在全國蔓延，嚴重影響國民生活和經濟，政府就可發布緊急事態。

在特定區域和時間，要求居民避免外出，學校停課和暫停開放公眾設施等，甚至毋須得到地主或業主同意，設立臨時醫療設施。

修正案已獲最大在野黨立憲民主黨支持，幾乎肯定會在週五獲國會通過，翌日實施。

疫情嚴峻的北海道上月底進入緊急狀態，但並無法律效力。內閣官房長官菅義偉稱，現時未到發布緊急事態的情況，會考慮對民生的影響、慎重判斷。

政府同時推出第二輪紓困措施，總額4,308億日圓，包括向中小企提供免息免擔保貸款，規模達1.6萬億日圓，又會補助低收入人士，和因為停課而無法工作、留家照顧子女的家長。

政府也修改政令，週日起禁止炒賣口罩，違者最高監禁一年，罰款約7.4萬港元。

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