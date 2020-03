意大利頒令封鎖全國抗疫 除上班或看病否則留在家中

【有線新聞】

因應新型肺炎疫情肆虐,意大利頒令「封鎖」全國,當地週二起實施。

在首都羅馬,市民晚上湧到超級市場,趕在封鎖令實施前增購日用品,這間24小時營業超市外民眾大排長龍,部分人有戴口罩。

最新的封鎖禁令與之前北部封城措施一樣,僅限制國內人口流動,公共交通會維持,機場仍然開放,原本閉門作賽的意甲球賽暫停。

以往人來人往的名勝景區現時不見人影,「水都」威尼斯、「時尚之都」米蘭這些意大利北部大城市冷清場面相信會蔓延至全國。

意大利政府要求全國各大區及省市近6,000萬人口,除了上班、健康理由或緊急需要,全部人都要留在家中,不要離開居住範圍。

全國禁止民眾聚集,所有學校停課,所有體育賽事,包括原本閉門作賽的意甲球賽都會暫停。

見到最多人的地方相信是車站,公共交通服務會維持,機場仍然開放。

其他禁令包括旅遊限制和公共健康措施,會與之前北部「封城令」一樣,全國餐廳、酒吧、商場有限度營業,但政府建議國民暫停夜生活。

「封鎖全國令」週二實施,會維持3個多星期至4月3日。

總理孔特指兩天前北部的「封城」措施已不足以遏止疫情,決定將禁令擴大至全國,以控制國內人流。

意大利新型肺炎疫情僅次中國,全國染病人數一日之內再多近1,800人,突破9,000宗,每個大區均有病例,累計463人死亡。

