舊金山口罩難求 家護工人憂上班欠保障（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

隨著新型肺炎在全球爆發，為求自保，各地掀起一股搶購口罩的熱潮，舊金山亦不例外，現在市面上亦「一罩難求」，令到很多真正需要使用口罩的醫護工人得不到保障。

排隊輪候口罩的人龍不但在亞洲地區出現，位於舊金山Otis街的福利局自2月份起，每個星期五，都見到數百人在這裡排隊。

他們全部都是IHSS家護工人，家護工會代表周禮樵（Leon Chow）表示，工會與市府簽訂的勞工合約中列明，為了保障工人的健康，福利局需要為家護工人免費提供口罩、手套及洗手液等衛生用品，不過近一個月，不少工人拿不到口罩。

周禮樵說：「但1月份開始，2月份，我們每個月定期提供口罩的服務，口罩已經嚴重缺貨，因為廣泛來說，市面上將所有的口罩賣清，他們（福利局）原先訂的貨都無貨到。」

福利局門外已經貼上沒有口罩供應的告示，不過不少工人仍花兩到3小時排隊，買一個希望。

家護工人黃柏系說：「沒有口罩，我們都很害怕，我們要注意，離開一點，不要靠那麼近，互相隔離一點。」

亦有家護工指，不是說他們照顧的人一定有病菌，但這是對前線醫護工基本的預防措施，不是因為爆發新型肺炎他們才來領取。

家護工人廖蓮愛說：「每天起碼用3到4個，因為你幫他洗澡，洗完澡肯定要換一個，有時有一些躺在床上，要換尿片，又會換口罩，有時幫他清潔衛生，清潔完又要換，最少最少3到4個口罩。」

舊金山及加州先後因應肺炎的疫情宣布進入緊急狀態，周禮樵希望，不論州府及市府，盡快用聯邦的緊急撥款購買口罩給家護工人，此外，他亦呼籲大家不要囤積口罩。

周禮樵說：「因為不可以沒有需要的人存起口罩，而有需要負責照顧老人的長者，就沒有口罩用，所以我再次呼籲大家，除了要聯邦政府買多點口罩外，希望大家有善心，捐回來給我們。」

福利局表示，現在局方仍有手套及洗手液等供應給家護工，亦附上衛生局的防疫指引，但口罩就沒有，局方向供應商所訂的口罩，全部都要延遲交貨，未知到何時才有貨到。

IHSS居家支援服務計劃總監說：「很可惜，我們不知何時有貨，我真希望我們知道，我們正在問更多資訊，亦希望我們的家護工有足夠的物資，安全工作，照顧需要的人，如果我們有任何消息，會立即通知大家。」

家護工會呼籲有多餘口罩的人，可以將口罩捐到福利局，位於Otis街77號的辦公室，或者工會位於California街1645號的辦公室。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。