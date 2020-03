舊金山口罩難求 家護工人憂上班欠保障（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

隨著新型肺炎在全球爆發,為求自保,各地掀起一股搶購口罩的熱潮,舊金山亦不例外,現在市面上亦「一罩難求」,令到很多真正需要使用口罩的醫護工人得不到保障。

排隊輪候口罩的人龍不但在亞洲地區出現,位於舊金山Otis街的福利局自2月份起,每個星期五,都見到數百人在這裡排隊。

他們全部都是IHSS家護工人,家護工會代表周禮樵(Leon Chow)表示,工會與市府簽訂的勞工合約中列明,為了保障工人的健康,福利局需要為家護工人免費提供口罩、手套及洗手液等衛生用品,不過近一個月,不少工人拿不到口罩。

周禮樵說:「但1月份開始,2月份,我們每個月定期提供口罩的服務,口罩已經嚴重缺貨,因為廣泛來說,市面上將所有的口罩賣清,他們(福利局)原先訂的貨都無貨到。」

福利局門外已經貼上沒有口罩供應的告示,不過不少工人仍花兩到3小時排隊,買一個希望。

家護工人黃柏系說:「沒有口罩,我們都很害怕,我們要注意,離開一點,不要靠那麼近,互相隔離一點。」

亦有家護工指,不是說他們照顧的人一定有病菌,但這是對前線醫護工基本的預防措施,不是因為爆發新型肺炎他們才來領取。

家護工人廖蓮愛說:「每天起碼用3到4個,因為你幫他洗澡,洗完澡肯定要換一個,有時有一些躺在床上,要換尿片,又會換口罩,有時幫他清潔衛生,清潔完又要換,最少最少3到4個口罩。」

舊金山及加州先後因應肺炎的疫情宣布進入緊急狀態,周禮樵希望,不論州府及市府,盡快用聯邦的緊急撥款購買口罩給家護工人,此外,他亦呼籲大家不要囤積口罩。

周禮樵說:「因為不可以沒有需要的人存起口罩,而有需要負責照顧老人的長者,就沒有口罩用,所以我再次呼籲大家,除了要聯邦政府買多點口罩外,希望大家有善心,捐回來給我們。」

福利局表示,現在局方仍有手套及洗手液等供應給家護工,亦附上衛生局的防疫指引,但口罩就沒有,局方向供應商所訂的口罩,全部都要延遲交貨,未知到何時才有貨到。

IHSS居家支援服務計劃總監說:「很可惜,我們不知何時有貨,我真希望我們知道,我們正在問更多資訊,亦希望我們的家護工有足夠的物資,安全工作,照顧需要的人,如果我們有任何消息,會立即通知大家。」

家護工會呼籲有多餘口罩的人,可以將口罩捐到福利局,位於Otis街77號的辦公室,或者工會位於California街1645號的辦公室。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。