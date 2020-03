香港自由黨稱成功研發可重用布口罩（視頻）

【有線新聞】

香港自由黨鍾國斌表示,成功研發可重用60次的抗菌布口罩,會優先供應給有需要的機構。

口罩由銀離子、殼聚糖製成,每個售價100港元,經國際檢測機構INTERTEK和SGS證實,清洗60次後仍可防菌,面層防飛沫,中間濾層防微粒,底層是防菌布。

首2萬個口罩已被由黨榮譽主席田北俊認購,派發給有需要機構,立法會秘書處、議員和記者等期望之後每日可生產1萬個,售賣給不同機構,解決口罩不足及環保問題。

鍾國斌表示,全球目前沒有認證中心為紡織品做防病毒檢測,已委託港大感染及傳染病中心總監何柏良測試這款布口罩是否防病毒:「給何柏良醫生嘗試戴,他說相對舒服,一般民用無問題。」

他又指,如果連過濾測試通過到,這個口罩可以作醫學用途。

何柏良總監這個星期準備在他香港大學的化驗所測試這個口罩原材料可否防病毒,希望兩星期內會有結果給大家,若成功,香港將會是第一個做到紡織品防病毒的地方。

